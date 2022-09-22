2千輛遊覽車擺停車場「有一餐沒一餐」　國境要解封！公會：樂見

▲遊覽車業者樂見國境開放。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長蘇貞昌今(9/22)拍板宣布，預計10月13日開放邊境，實施0+7，每週入境人數放寬為15萬人，遊覽車公會全聯會則表示，國內有2千多輛遊覽車原本是接境外旅客，這3年來停擺，部分轉交通車，部分有一餐沒一餐，大多擺停車場，樂見政府加快腳步開放，但至少要給業者1個月時間做好車輛保養和駕駛受訓。

中華民國遊覽車客運公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，國境開放前，目前遊覽車業者出車情況還不是很樂觀，市場大概只恢復5成，還沒到7成或8成。

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魯孝亞表示，入境開放國外觀光客進來，對遊覽車業有幫助，遊覽車客源主要以團體為主，開放自由行和商務客用到遊覽車有限，因此應該先開放團客先進來，境外旅客包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡等，過往固定有旅客來台。

魯孝亞強調，國內遊覽車業有將近1800到2000台接待境外旅客，這3年來沒有境外團客來台，這2千多台遊覽車停擺，有些轉交通車，有些有一餐沒一餐，大多放在停車場比較多，因此樂見政府把腳步加快。

魯孝亞指出，開放邊境，產業是支持的，但希望相關配套腳步要加快，何時上路要有確定方向，不要臨時說下週或10月初要開放，全台有2千多台遊覽車將來都要在台灣跑，但應提早宣布政策，至少給遊覽車1個月時間做好駕駛訓練、車輛檢查和保養，給業者時間處理，不要說沒做好影響台灣國旅形象。