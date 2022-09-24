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基隆輕軌2022年通車跳票　王醒之挖出「5年前報紙頭版」狠酸1句

▲▼基隆輕軌tram-train示意圖（圖／鐵工局提供）

▲基隆輕軌一事被重新提起。（圖／鐵工局提供）

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前對基隆輕軌開砲，表示先前民進黨說基隆輕軌2022年要通車，不過現在卻什麼都沒有，痛批是一場「騙局」。基隆議員王醒之也翻出2017年的《自由時報》，看到頭版上面寫2022基隆南港輕軌通車，可是如今卻沒有實現，酸說「歷史頭條有感」。

▲▼台北市議會市政總質詢前，台北市長柯文哲接受媒體聯訪，說明中秋連假期間新冠肺炎防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲批評「基隆輕軌不見了，變成基隆捷運，還是鬼扯」。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲日前赴基隆授旗給民眾黨籍議員參選人時，提到基隆捷運問題，表示2017年7月總統蔡英文到基隆時，說基隆輕軌4年要通車，不過4年後卻什麼都沒有，「基隆輕軌不見了，變成基隆捷運，還是鬼扯」。而且現在基隆捷運也找不到人負責蓋，錢要如何分攤，大家也不認帳，「如果虧本也沒人要負責」。

對此，王醒之也在臉書發文，挖出2017年3月18日的《自由時報》頭版，看到上面大大的標題寫著「基隆－南港輕軌　2022年通車」，3個小標題則是「總統：基隆30年最大建設」、「全線8站　斥資81億打造」、「台鐵+輕軌　每小時6班」等。他看到後不禁感嘆，「歷史頭條有感…，等10年後1/2基捷通車後再拿出來看，應該會更有感」。

不少網友看到後紛紛表示，「笑著笑著就哭了」、「輕軌？是並軌吧」、「輕軌在哪？啥都沒看到，還2022年通車，平行時空嗎」、「今天山盟海誓，明天說拍勢」。

針對被柯文哲質疑一事，林右昌先前則回應，「柯市長又來了，每次為了選舉就滿口政治語言，因為基隆捷運已經升級為中運量系統，當然就不需要輕軌，怎麼到現在還在扯當年輕軌的事情呢？ 腦筋應該錯亂了吧」。他也說柯文哲千萬不要因為前幾個月基隆舉辦的城市博覽會表現，輾壓現在台北市辦的城市博覽會，就要找任何藉口想要對先前承諾的60億元賴帳。

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