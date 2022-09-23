打高端日本不承認！得多花一筆PCR費用　王必勝：建議再觀察一下

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本宣布10/11開放海外旅客自由行，台灣又將於10/13邊境解封，不少人準備衝日本，但是日本並不承認高端疫苗，代表打高端民眾必須先自費約3500元做PCR檢驗才能入境日本。指揮中心指揮官王必勝今（23）日建議「可以再觀察一下」，他說，近期日本邊境管理措施變化很快，開放腳步也很快，可以觀察是不是進一步會取消疫苗相關限制。

根據現行規範，台灣人入境日本可免除篩檢與隔離，必須要有注射過日本認證的3劑疫苗，入境日本就不需要有PCR陰性證明。

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不過，日本目前認證的疫苗，包含：BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。部落客林氏壁也在臉書提醒，若未符合日本的施打疫苗條件，需在出國前72小時持有PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

王必勝表示，日本沒有把高端列入合格疫苗範圍，目前瞭解暫時沒有相關討論，至於另外一條路徑就是可以提供PCR證明，但會有自費問題，這是現況。

不過，王必勝也說，「我們發現，日本邊境管理措施，近期變化很快，開放腳步也很快，觀察是不是進一步會取消疫苗相關限制」。

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