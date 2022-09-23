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國門兩階段開放！8大QA一次看　返台將免關7天「可共餐、搭捷運」

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲指揮中心宣布入境鬆綁將分成2階段實施，第二階段會全面開放入境者0+7制度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／整理報導

國人引頸期盼的「國門開放」終於迎來曙光。指揮中心宣布，鬆綁將分成2大階段進行，第一階段先施行「入境唾液PCR改成發放4劑快篩」等；第二階段才是正式實施「入境檢疫0+7」制度，時間預計是10月13日。也因為大幅度調整內容，有許多規範改變，《ETtoday新聞雲》整理相關QA提供讀者參考。

▲▼9/22放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）

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【第一階段解封】9/29起入境檢疫3+4免PCR

Q1：入境還需任何篩檢嗎？何時開始實施？

A：指揮中心宣布，入境唾液PCR改成發放4劑快篩，而相關措施於9/29（四）起實施。檢疫天數為「3天居家檢疫、4天自主防疫」。至於快篩使用時機，「居檢第三天需要先篩一次，但後4天僅需在出現症狀時篩檢」，未滿兩歲者無需執行快篩，若出現症狀就比照入境旅客就醫方式處理。

Q2：入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：上限改為6萬人次／週。第一階段全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事「商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問」等無須申請許可的活動，惟其他擬從事依國內機關法令須經許可活動者，仍須向中央目的事業主管機關申請許可，並向外交部駐外館處申請特別入境許可。

根據外交部公告，自9月29日起得適用對象為：90天免簽證適用國家包括智利（Chile）、以色列（Israel）、日本（Japan）、韓國（Republic of Korea）、尼加拉瓜（Nicaragua）；30天免簽證適用國家包括多明尼加（Dominican Republic）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）；14天免簽證適用國家包括泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、菲律賓（Philippines）。

Q3：入境檢疫要住防疫旅館嗎？

A：可於符合「1人1室」條件之自宅或親友住所，或防疫旅館，以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，不可住一般旅館。

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

【第二階段解封】預計10/13起入境檢疫0+7免隔離

Q1：預計實施日期？入境規定有哪些改變？

A：行政院拍板入境「0+7」制度預計10月13日上路。不過，指揮中心強調，會視疫情發展決定最後實施日期。入境者除了改採「0+7」免居家檢疫外，入境者如無症狀也可搭乘大眾交通運輸工具，或是防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕等

Q2：入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：初期仍以15萬人次／週為入境人數上限。而第二階段可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。

Q3：0+7仍要住防疫旅館嗎？外出是否有規定？

A：所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等。不過，機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

入境當天、自主防疫第一天，或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩。而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

Q4：若在自主防疫期間快篩陽性怎麼辦？

A：比照原先快篩陽性原則辦理。可透過遠距／視訊診療，委由親友或地方衛生局安排至診所等責任院所評估快篩陽性結果。另外，輕症個案可於防疫旅館或原先自主防疫地點（不含一般旅館）居家照護。

有就醫需求，可自行開車、騎車或步行，由親友全程戴口罩載送，或依地方衛生局安排就醫，禁止搭乘大眾運輸工具前往。

Q5：入境免隔離，口罩禁令是否也會放寬？

A：指揮中心指揮官王必勝強調，「口罩部分晚一點才進行調整。」放寬口罩主要條件仍需視疫情趨緩，預計社區低度流行狀態可能持續到年底，每天確診數無法估計，不希望口罩解除讓疫情再起，尤其秋冬還會有其他的呼吸道感染症，因此口罩規定目前仍維持現狀。

不過，口罩規定也將會調整成「不用戴，某些例外情況才要戴。」例如，大眾運輸系統因為仍是密閉空間，還是需要戴口罩。

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

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