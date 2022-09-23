宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」　「選不上可能動搖黨本」

▲朱學恒。（資料照／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



實習記者李密／台北報導

近日民眾黨竹市參選人高虹安遭控論文抄襲，開記者會澄清卻身陷「戰學歷」風波。宅神朱學恒表示，他拿到了民進黨內部消息，黨內已下令全黨全軍全力回防新竹市，「打掉高虹安」。朱學恒分析，民進黨回防程度已經超乎尋常，新竹不管是人或者預算都不多，為何還要傾全黨之力守住新竹，質疑「其中必定有鬼」。

▼高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

朱學恒昨（22）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中表示，民進黨這次回防新竹非常奇怪，新竹是個小地方，以前國、民兩黨都不是很重視，所以林智堅可以連任兩次，還沒有人發現他兩個學歷都是假的。不過，這次新竹很難選，因為沈慧虹比較沒有個人魅力，且沈慧虹唯一強調的是「我是林智堅的傳人」、「成為第二個林智堅」。

朱學恒說，如今林智堅退選，民進黨竟還把林智堅抓回新竹助選，上次民進黨全黨挺林已經跌了一跤又一跤，結果這次還要這樣做。朱學恒爆料，他已經拿到民進黨內部消息，他們已下令全黨全軍全力回防新竹市，打掉高虹安。朱學恒不禁質疑，新竹有什麼重要的東西可以動搖國本？為何要把全國資源調集到新竹一個這麼小的地方？



朱學恒指出，如今民進黨重兵防守，自己敢大膽推論，民進黨這次的破口就在新竹，只要能夠打下新竹，就會有很大的斬獲。朱學恒也提醒，新竹市是管不到科學園區的，科學園區是工業局管理，即便如此民進黨依然謹守新竹，由此可見新竹絕對是決勝點，如果新竹被打下，一定足以撼動整個國家的民進黨，否則不須用到這些手段防守，不惜毀掉中華大學，寧願挺林智堅、柯建銘，也要守住新竹。

朱學恒分析，民進黨回防的程度已經超乎尋常，連柯建銘也要親自出馬主持中常會，好像傳國玉璽就在新竹一樣。他認為這其中必定有鬼，而這個鬼很有可能足以動搖黨本，除非「如果是高虹安或林耕仁選上，會讓民進黨兵敗如山倒」，否則民進黨為何要傾全黨之力殲滅高虹安？