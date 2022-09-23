失聯閨蜜突求借6000元　她因1句話秒給1個月房租「不用還我」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書PO文聲稱，最近突然收到許久沒聯絡的閨蜜訊息，說是想要借6000元應急，雖然她經濟也不寬裕，但想到過去這位好友總是無條件伸出援手，看她為了省錢不訂便當，還把自己的主菜雞腿給她吃，況且爸爸也說過，「若真的是值得交的好友，（借出）就永遠別催對方還錢」，想了想還是決定拿出這筆錢，「6000元是我1個月的房租，但友情卻是一輩子的相挺。」

▲原PO突然收到失聯好友想要借錢的訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，日前一覺醒來發現一名多年沒聯絡的閨蜜突然傳訊息給她，說是因為不放心把年幼的孩子交給他人照顧，所以跟公司申請留職停薪，想在家自己帶小孩，但現在手頭有點緊，所以想向她借6000元救急。

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原PO表示，自己為了工作複訓需要北上一週，這筆錢也還在存，朋友的要求對她來說確實是負擔，可是回想起過去兩人的相處狀況，又覺得應該幫忙，「她太少『麻煩』我了，我們從國、高中就相處得很愉快」，這位朋友過去凡事都很關心她，連她失戀都願意一起陪著談心，上學期間她為了省錢不訂便當，對方就說不想吃雞腿，硬把自己便當裡的主菜塞給她。

原PO說，爸爸也叮囑過，如果以後遇到朋友要借錢，不想借就裝傻，但若決定要借，也覺得對方是值得深交的好友，就永遠別催促還錢，而且要假裝沒這回事，當作這筆錢原本就是自己要無條件給予的，不然可能會從好友變成敵人；她想通之後，決定借給對方6000元，雖然這筆錢相當於她1個月的房租，但友情是一輩子的相挺，所以她立即回覆好友，「無妨，好好照顧小孩，但條件是別愧疚，也別還我錢」。

文章公開之後，有部分網友暗諷原PO太天真，不應該把錢借給這麼多年沒有聯絡的朋友；但大多數人都認為原PO的決定很棒，畢竟她是在知道也接受這筆錢拿不回來的前提下，自願將錢借給朋友，「人是互相的，妳很棒，很多人都想擁有像這樣的朋友，但自己卻不一定願意成為無條件幫助朋友的人」、「打預防針，高人」、「救急不救窮，希望妳的好朋友能早早度過難關」。

原PO也補充道，雖然自己手頭也不寬裕，但很感謝朋友當初願意無條件幫助她，借出這筆錢之後對生活是有一點點影響，不過，節省一點還是可以過日子，她也存有一筆緊急預備金，謝謝大家的關心，「我們是好姐妹，理當互相幫助，不是嗎？」