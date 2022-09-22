地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店「霸氣送90碗」：全都過來吃

記者林振民、趙蔡州／花蓮報導

台東池上18日下午2點發生6.8強震，花蓮玉里有一間麵店受地震影響，櫃檯上鍋碗瓢盆及各類醬料紛紛掉落，店員甚至被濺出的熱湯噴到燙傷，老闆娘當晚本來打算關店休息，結果聽到救難隊找不到地方吃飯，決定特別為救難隊開店，前後煮了近90碗麵，讓救災弟兄們好好飽餐一頓。

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▲店員被掉落的醬料及濺出的熱湯灑到。（圖／記者林振民翻攝）

麵店監視器可以看見，儘管已過了午餐時段，店內仍有不少客人在用餐，下一秒2點44分強震發生，有的客人立刻奪門而出，有人則是躲到桌子下面，而店員第一時間立刻蹲下關掉瓦斯，接著躲在煮麵台下方，不料地震越晃越大，台上鍋碗瓢盆及各類醬料掉落，甚至有熱湯噴濺出來，店員被砸到趕緊換到其他位置。

▲老闆娘決定特別開店，為救難人員提供熱騰騰的麵食。（圖／記者林振民翻攝）

地震後，老闆娘看著食材醬料、鍋碗瓢盆及餐具散落一地，原本決定晚上關店休息，直到18日晚間7時許，進行地震救災的80多位救難人員完成搜救工作後，發現附近找不到地方可以吃飯，救難隊隊長看見她在店內整理東西，趕緊上門詢問「可以用餐嗎」。

老闆娘一問才知道，由於地震影響，鎮上部分區域斷水斷電，幾乎所有餐廳、小吃店都關門休息，她看著救難人員辛苦救災，事後卻找不到東西吃，決定特別開店。她說「總隊隊長跟我們說，他們沒有地方吃飯，那我就說就全部過來啊，我們有，就供應他們吃」。

▲店家前後煮了約90碗麵，通通不收錢免費招待，只希望讓救災弟兄們好好飽餐一頓。（圖／記者林振民翻攝）

影片中能看見，大批救難人員湧入店內，一下子就把座位坐滿，老闆娘還趕緊在門口放置折疊桌椅，後來店內儲存的麵都煮完了，又趕緊請廠商追加3次麵條，前後煮了約90碗麵，通通不收錢免費招待。她說「他們真的很辛苦，想說要吃，我們就煮給他們吃，畢竟他們這麼遠來，也是（為救災）做一點貢獻」。

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