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金孫藏大批槍彈！驚見「M203榴彈槍」　鐵皮屋變軍火庫阿嬤嚇傻

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在尤男阿嬤的鐵皮屋天花板夾層內，發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名27歲尤姓男子涉嫌非法持有槍彈及毒品，他將大批軍火藏在阿嬤的老舊鐵皮屋中，儼然變軍火庫。高雄市刑大組成專案小組偵辦，經過數月跟監、埋伏後逮到尤男，並在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍。阿嬤得知金孫竟私藏強大火力當場嚇壞，尤男經檢方訊後聲押禁見獲准。

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲尤男私藏大批軍火，警方經過數月跟監、埋伏，當場逮到他。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市刑大偵查第四隊（11分隊）偵辦案件，查知尤男疑似非法持有槍彈及毒品，旋即報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦。經專案小組數月跟監、埋伏，待蒐證完備、時機成熟，持搜索票前往尤姓犯嫌藏匿處所執行搜索，當場查獲榴彈槍、步槍、手槍、子彈、毒品等贓證物，同時逮捕在場另名邱姓犯嫌。

刑大指出，尤男警覺心極高，為躲避警方查緝，以阿嬤的老舊鐵皮屋作為藏身處，該處周遭為墓園、平房，位置相當偏僻，尤其進出路線僅有一條產業道路，如非當地居民，貿然接近極易引人注目。

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼尤男藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，可輕易摧毀戰車，有效射程約200至300公尺，摧毀範圍達10公尺，有如小型迫擊砲一般。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組喬裝成墓園工人、撿骨師後隱身暗處，趁尤男要外出、疏於防備之際，出示搜索票後以警力控制現場。過程中，尤男一度反抗，但見現場已遭優勢警力圍住，只能束手就範。

因現場場域寬闊，經專案小組地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍。警方表示，M203可輕易摧毀戰車，有效射程約200至300公尺，摧毀範圍達10公尺，有如小型迫擊砲一般。

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤姓犯嫌及邱姓友人等2人解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

尤男私藏的軍火火力強大，讓員警相當震驚，但尤男供稱這批槍彈是過世友人寄藏的。而尤男阿嬤得知金孫竟在家藏有多枝槍械，也當場嚇壞，直喊「不知道」，還表示孫子平日乖巧不敢相信。

警方扣案證物包含榴彈槍1支、步槍1支、手槍5支，以及槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆，另外還有第三級毒品K他命1包（毛重50公克）及毒品咖啡包194包（毛重787.5公克）。

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方扣案證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金孫藏大批軍火！驚見「罕見榴彈槍」，阿嬤鐵皮屋變軍火庫嚇傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤姓犯嫌及邱姓友人等2人解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

2022年九合一大選將於11月26日舉行，高市警局局長林炎田特別重視並要求所屬，務必全面落實淨化選前治安工作，尤其是查緝各式非法槍彈，肅槍工作永不中斷。

配合警政署於8月20日起至9月2日止，執行第2次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲非法槍械案7件7人、緝獲制式槍枝1枝、非制式槍枝11枝、模擬槍3枝，成績優異，查獲數量全國第一。

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