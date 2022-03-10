免經驗領高薪！詐欺水房2個月洗錢7億　警攻堅驚見超狂手機牆

▲警攻堅詐欺博弈水房赫見手機牆，2個月洗錢逾7億。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名吳姓男子租用三民區一處民宅當作洗錢機房，打著「高薪、輕鬆、免經驗」吸引年輕人從事詐欺、博弈洗錢等不法行為，警方發動攻堅時，赫見水房內宛如手機通訊行，更有一整面手機牆。初步估計，該集團2個月經手逾7億台幣，不法獲利逾千萬，全案逮吳嫌為首的8名成員，依違反刑法詐欺、賭博罪、洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。

▲警攻堅詐欺博弈水房逮8人。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市刑大接獲線報，三民區某民宅內有數名青年從事線上支付平台洗錢匯兌等不法行為情資，遂會同小港分局、林園分局、三民第一分局、刑事局偵八大隊第六隊等單位共組專案小組，並報請高雄地方檢察署范檢察官家振指揮偵辦。

專案小組於日前時機成熟之際，發動拂曉出擊，當時攻堅衝入水房時，現場宛如手機通訊行，辦公桌上手機星羅棋布，收納架上儼然成為一面手機牆，井然有序地接上充電線保持不斷電。

▲▼詐欺水房成員2個月洗錢7億，內部驚見手機牆。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查該集團為分散遭警方查緝風險，以承租民宅作為掩護，再以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為2班制輪番運作；更透過電腦及手機，以自動化程式輔助作業流程，除節省人力負擔及開銷外，更可以降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以虛擬貨幣層層轉帳來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利。

警方後來順利攻堅一舉破獲這個藏匿在民宅社區內的詐欺、博弈洗錢集團，逮捕以吳姓犯嫌為首的8名水房成員。初步估計，該集團短短2個月內經手金額已逾新台幣7億，不法獲利逾千萬。刑大指出，詃集團透過人頭帳戶帳洗錢，客戶由東南亞等國家匯入後，再協助客戶轉匯到指定的國外帳號，佣金抽成百分之1.5。

▲該集團短短2個月內經手金額已逾新台幣7億，不法獲利逾千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在現場查扣電腦主機6組、手機190支、監視器及網路設備1批、教戰手冊1批、現金2萬餘元、房屋租賃契約1份等犯罪所得及證物，全案以違反刑法詐欺、賭博罪、洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。