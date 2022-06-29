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黃明昭接警政署長　蘇貞昌強勢主導！4年內從縣市警局長問鼎層峰

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市警察局長黃明昭，將接任警政署長。（圖／記者許宥孺攝）

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽申請在6月30日提前退休，接任署長人選在各方政治派系角力下，直到29日才有結果，確定由高雄市警察局長黃明昭接任，並將在明天辦理交接到任；黃明昭普遍被警界認為是行政院長蘇貞昌人馬，警界解讀：黃無懸念接任警政署長，代表綠營執政的警界人事權仍由蘇貞昌強勢主導。

黃明昭是警大51期外事系畢業，曾任台北縣刑警大隊長，當時的台北縣長就是蘇貞昌，兩人在警政、市政工作上頗契合信任，蘇貞昌擔任行政院長後，黃明昭從警資歷一路開綠燈，最膾炙人口的一段，莫過於黃明昭2018年從三線二星的刑事局副局長調任基隆警察局長，2019年1月就升任警政署警政委員，並代理刑事局長，並在3個月內就真除，幾乎創下警界三線二星升上三線三的最快紀錄。

▲警政署長陳家欽退休前夕28日主持最後一次署務會報、感性發言致謝警眷、及力挺警察的企業家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽退休前夕28日主持最後一次署務會報。（圖／記者張君豪翻攝）

蘇貞昌在2020到2021年接連兩次以「黑幫盛行」、「捲入翁茂鍾部當交往案」連續兩次拔除時任高雄市警局長，調整直轄市六都布局，外傳原本蘇貞昌屬意最信任的黃明昭接任新北市警察局長，但因新北市長侯友宜不願蘇系人馬進駐才作罷，黃當時改升高雄市警局長。

黃明昭也因此在短短4年內從小聯盟縣市局長、升任到直轄市高雄市局長，距離署長之路僅剩一步之遙，警界普遍認為是蘇貞昌在提攜黃明昭，黃才能在短短數年內站位順利，得以順利接任警政署長。

黃明昭在有資格接任警政署長的3名人選之中期別最低，退休署長陳家欽為警大45期、黃明昭為51期，黃出線後，也意味著45～50期高階警官未來接任警界管理層梯隊的可能性降低，警界向來最重視倫理和期別，但綠營執政迄今向來用人唯親，也讓警界基層詬病抱怨不已。

原本台北市警局長楊源明、警察大學校長陳檡文也有接任署長機會，楊源明與藍綠、台北市高層關係都不惡，且曾任台中市、基隆市警局長、警政署主任秘書，歷練完整，專業能力較黃明昭完備，外傳曾受總統蔡英文約見面試，但仍因與綠營較無直接淵源，又被認為親近侯友宜而落馬，陳檡文則被警界認為是綠營徐國勇系的人馬，在蘇系強力運作下，仍無緣問鼎署長寶座。

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