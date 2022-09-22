婦4年前被騙30萬沒學乖　這次又硬要匯100萬...警用這招擋下

▲▼陳姓婦人4年前被騙30萬後，這次又堅持要匯100萬，還好警方用這招擋下。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

孫女結婚需要現金1百萬元？台中市77歲陳姓婦人到郵局提領時這麼回答行員，行員勸阻無效，連警方也說不動，員警靈機一變說「既然帶著這麼多錢，我們載妳回家比較安全」，員警就在護鈔車上逐漸突破心防，「阿桑，妳上次被騙的錢有拿回來嗎」？婦人秒回「謀餒！」此話一出，陳婦頓時大夢初醒，這才全盤說出是接到假檢察官電話，嚇到差點被騙匯款。

台中市警察局春社派出所警員李仕勛、吳晉菖接獲郵局通報，1名77歲陳姓婦人要匯1百萬元給孫女作為結婚之用，陳婦不肯說明細節，疑似遭人詐騙。

警方到場一查資料，陳婦4年前曾被假親戚借錢30萬元，當然是一去不回，這次竟然要匯1百萬元，員警見無法勸阻，只好「將錯就錯」，允諾要幫忙載人和現金「護鈔」回家。

員警護鈔路上隨口說一句「阿桑！你上次被騙的錢有拿回來嗎？」婦人秒回「謀餒！」此話一出，婦人突然大夢初醒，懷疑是不是又被騙，這才全盤托出是接到檢察官電話，因為自己帳戶涉及洗錢，要先預繳保證金，才能避免牢獄之災，員警隨即斷定這就是詐騙，還好員警靈機一動，成功保住婦人百萬老本。