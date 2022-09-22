南二監「囂張接風」帶頭者起底　曾是「交友詐騙」首腦專詐陸女

記者蔡怡萍／台南報導

蔡姓更生人為了替假釋的林姓男子接風，20日下午竟聚集大批黑衣人，在台南第二監獄外擺放鞭炮準備施放慶賀，被制止還與警方發生衝突，甚至高調將影片放上網路，相關份子都遭檢調拘提到案。而帶頭蔡男過去所涉案件也曝光，他曾經是詐騙機房首腦，專以「交友詐騙」哄騙大陸求愛女子，以投資等話術將她們存款騙光，遭判刑2年10月，今年6月才剛出獄，如今又聚眾滋事引起社會關注。

▲蔡男帶著黑衣人為出獄大哥接風，在監獄外與警方爆發推擠衝突。（圖／爆料公社）

根據判決，蔡男曾招募同夥在2016年間，於台南租屋組成詐騙機房，由蔡男提供運作設備與支出資金，以交友結婚及投資名義，透過「世紀佳緣」、「百合網」等交友網站詐騙大陸地區女子，以噓寒問暖方式取得女子信任進而假交往後，接著佯稱其公司有投資案，需要對方協助擔任人頭戶加入，要女子開立銀行帳戶、匯款，要求安裝會員程式，讓女子點選「加入會員」，連結到他們架設的假網站並輸入資料後，駭入女子電腦將其銀行帳戶內的款項轉至人頭帳戶。

▼黑衣人在監獄外設置了大量煙火。（圖／爆料公社）

檢警循線調查蒐證，破獲詐騙機房，查獲多本存摺提款卡、犯案用手機，集團成員依詐欺等罪起訴，其中蔡男更早之前就因恐嚇取財案件，判9月徒刑定讞，5年內又再犯刑事案件，遭加重其刑，且蔡男為此詐欺機房主要發動者，法院最後判蔡應執行2年10月。

沒想到蔡男入監服刑直到今年6月出監，8月就在台南麻豆一間家具行發生糾紛，因而被依毀損及妨礙自由罪嫌送辦，如今又聚眾在監獄外囂張鬧事，無視公權力，再遭檢調移送偵辦。

▲蔡姓男子等8人於21日晚上被麻豆分局移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）



南二監外滋擾案，台南市警麻豆分局於21日晚上9時，將蔡姓主嫌等拘提移送台南地檢署偵辦，蔡姓男子率眾近20名青少年，在場對管理員及員警叫囂、推擠，涉嫌妨害公務等案件，共拘提8人、通知到案說明者7人，經檢察官訊問後諭知交保2人、2人限制住居，而認為被告主嫌蔡嫌4人所涉妨害秩序、另蔡姓主嫌所涉侮辱公務員犯行，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地院聲請羈押。