國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

▲觀光遊樂業入園門票優惠活動將截止。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出悠遊國旅補助計畫，針對團遊、自由行、主題樂園提供補助，其中自由行補助已結束，而主題樂園優惠也將於10月7日結束，欲使用優惠的民眾要把握時間，於平日（週日到週四）至主題樂園遊玩可享門票3折優惠。

觀光局表示，自7月15日啟動「悠遊國旅–觀光遊樂業入園優惠」以來，遊客反應相當熱烈，暑假期間入園人數更是屢創新高，因補助預算即將用罄，全臺19家主題樂園門票3折優惠開始倒數，10月7日將為活動最後1天。

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觀光局指出，活動截至今日已有超過130萬人次使用入園優惠，暑假期間遊客人次與營業額較去（110）年同期成長213%及115%，亦較疫情前(108年)分別提升61%及38%。

▲▼觀光遊樂業入園門票優惠活動10/7截止，截止日前週日到週四到樂園門票可打3折。（圖／觀光局）

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌也表示，本次活動首度採用交通部觀光局的預約系統，透過遊客入園前上網填寫預計入園日期及人數，避免現場遊客因填寫補助資料造成排隊等候，較以往至少節省了一半以上的時間。

觀光局提醒，「觀光遊樂業入園優惠」於10月7日結束後，悠遊國旅振興方案的「團體旅遊優惠」仍持續進行中，民眾可多多透過旅行社參團出遊，共同振興國旅市場。