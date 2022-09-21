花東中斷！台鐵湧「6成退票潮」　雙十連假恐再有一波衝擊國旅

▲台鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

918強震讓台鐵花東鐵路中斷邁入第4天，今(9/21)已搶通台東到富里、花蓮到鳳林，明上午6時起復駛，不過新秀姑巒溪橋位移嚴重，搶修恐花半年時間，雖交長王國材表示將努力縮短搶修期，不過台鐵花東車票已湧現6成退票潮，預期雙十連假也還會再有一波退票潮，衝擊花東國旅。

強震重創台鐵花東路段，目前花蓮到台東間停駛，台鐵持續搶修推進，打算縮小接駁區間，今再修復花蓮到鳳林、台東到富里路段，預計明天上午6時起復駛。不過新秀姑巒溪橋位移嚴重，最多達1,15公尺，技師鑑定恐要搶修半年，台鐵目標9月底過後搶修至玉里，僅剩玉里到富里間採公路接駁，並力拼提早修復。

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▲強震重創花東，台鐵橋梁受損嚴重。（圖／讀者提供）

不過強震過後，台鐵也已經湧現退票潮，迄今花東車票退票高達6成，連帶首當其衝的雙十連假疏運也已出現退票。

根據統計，台鐵雙十連假疏運期自10/7到10/11已賣出近15萬張車票，不過近日台鐵不斷接獲團體旅客詢問雙十是否仍中斷和退票事宜，已陸續出現退票潮，由於受地震和台鐵花東交通中斷影響，雙十連假期間台東旅宿訂房已減少5成，旅宿業者也頻接獲退訂房電話，台鐵內部也評估雙十連假退票恐怕陸續增加，至少會超過2成以上或甚至更多。

▲台鐵花東線停駛，花蓮站旅客多。（資料圖／讀者蔣賀明提供）

不過事實上從台北到台東仍有其他搭法，旅客可搭高鐵到新左營站後，轉乘台鐵列車走南迴到台東，不須在東部搭「類火車」，有東部旅宿業者指出，台鐵台東至台北可以走南迴線，只須4.5至5小時，疾呼台鐵開專列走南迴到台東，並加開班次。

對此，台鐵表示，目前走南迴線可以搭火車到台東，根據統計，南迴線對號列車客座率目前約5成多，目前尚未規劃增開班次，但將緊盯旅客需求機動加開班次。