　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮玉里成立0918震災聯合服務平台　公告五大項救助措施

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府21日於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚責成民政處、建設處、社會處及衛生局共同運作，5項救助措施包含一般住家建物修繕、財產損失、車輛損害、災害慰問金以及醫療照顧等相關補助措施。

「災後服務關懷更重要」，花蓮縣長徐榛蔚提到，我們現在要做的是安撫我們的鄉親，災損的部分將參考0206的方式來協助鄉親度過難關。花蓮縣政府成立0918震災聯合服務平台，由民政處、建設處、社會處及衛生局常駐在玉里中正堂，從早上8點到晚上8點為南區的鄉親服務。各鄉鎮有問題及方案都可以提出來討論，災損的資料彙整是在跟時間賽跑，才能更快處理花蓮縣的情況，齊心讓花蓮的鄉親可以盡快恢復正常生活，快速啟動復建之路。

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府各相關單位説明救助申報程序及作業流程。

針對0918震災重災區（玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉）內的住戶，花蓮縣政府擬定一般住家建築物毀損（傷）修繕救助， 0918震災重災區（玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉）內一般住家的建築物主體（須提供稅籍證明或門牌）、雜項工作物，或者設備有毀損（傷）者，可向當地公所、村里長通報填寫「花蓮縣0918震災財產損失查報表」，由公所彙整資料予縣府。

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

邀請軍方代表參與。

一般住家財產損失的部分，如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電，鄉親可檢附申請書向所在地鄉鎮公所申請，且申請人應為建築物內動產所有權人，動產所有權如為數人共有者，應推派一人代表申請。審核通過後救助款由花蓮縣政府南區服務中心人員會同民政處人員擇適當地點辦理發放作業。

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

受災鄉鎮代表與會共同討論。

縣府也提供重災區因地震遭受汽（機）車車損的民眾代步工具補助金，協助鄉親生活需要並減輕經濟負擔，申請方式由車主向村里長提出申請，由花蓮縣各户政作初步財損、範圍確認，填妥申請文件後送縣府建設處交通科受理。汽車報廢車輛殘值未達新台幣10萬元者，定額補助新台幣10萬元；殘值超過新臺幣10萬元者，依殘值補助，部分毀損車輛補助維修費（上限新台幣10萬元）。機車報廢車輛定額補助新台幣2萬元，部分毀損車輛則是補助維修費（上限新台幣2萬元）。

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣內震災受傷民眾可依受傷級別申請慰問金， 其中重度（檢傷一、二級）為新台幣20萬元，中度（檢傷三級）為新台幣3萬元，輕度（檢傷四、五級）為新台幣5千元。0918地震災害名列花蓮縣傷患名單由花蓮縣政府社會處統一核發予具領人，其餘因地震災害受傷者應檢據相關資料向花蓮縣衛生局申請認定後，由花蓮縣政府社會處發放。

▲花蓮縣政府於玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，災損補助將參考0206的方式來協助鄉親度過難關。

震害傷者若有醫療照顧補助需求，應於就醫後或出院後六個月內，填具申請書並依申請補助項目檢附應備文件，向縣府社會處提出申請，或由各鄉鎮市公所代為收件，補助執行期間至112年9月17日止。補助項目包含
1、自行負擔或健保無給付但經醫師評估必要性醫療費用。2、經醫療院所評估需專人照顧且聘用具照服員資格者，每人每日24小時看護費用按實支金額補助，以最高新台幣　2,200元為限；三親等內照顧者，每人每日（24小時）看護費用新台幣1,200元。醫療及照顧用品部分，耗材類每月最高以新台幣3,000元為限；輔具類（含特殊固定器）每人補助最高新台幣12萬元，每人補助2項為限。

同時邀集富里鄉長陳榮聰、卓溪鄉長呂必賢及玉里鎮長江東成共同商議救助計畫申請流程，三鄉鎮村里鄰長也紛紛前往中正堂關心救助計畫，花蓮縣政府將與各鄉鎮公所攜手同心復原家鄉。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
烏東小鎮「天降火雨」恐怖畫面曝！　2千度高溫可蝕骨
嗆高虹安補習不是學霸！「四叉貓1行為」宅神笑了：提油救火
廖老大加盟店發聲！　砲翻這些人：敢來店就買1送1
高虹安強到像鬼？PTT點名1人「才應封神」　論文引用破9萬7
韓12強投手驚爆霸凌！　來台灣訓練「性侵學弟」
女學生走斑馬線遭撞卡車底！　驚悚影片曝
快訊／疫情兩週後上升？　王必勝「再觀察」：不排除0+7延後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

花蓮5大橋震毀！修建經費初估37億　縣府盼中央以災害準備金挹注

地震撼花東！國家防災日地震避難訓練　花蓮登場

防範砂石車事故　潮州警取締勤務+活動式地磅訓練雙管齊下

西班牙L’Alcora國際陶藝競賽成績揭曉　余成忠唐禹婷分獲首獎二獎

台南國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛　消防人員緊急送醫

花蓮玉里成立0918震災聯合服務平台　公告五大項救助措施

台南市警局破獲製毒工廠　郭信良議長率員頒慰問金

想看海...新北男深夜搭小黃沒錢被丟包　警通知家人助返家

台南市身心障礙者就業博覽會　善化文康育樂中心登場

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

花蓮5大橋震毀！修建經費初估37億　縣府盼中央以災害準備金挹注

地震撼花東！國家防災日地震避難訓練　花蓮登場

防範砂石車事故　潮州警取締勤務+活動式地磅訓練雙管齊下

西班牙L’Alcora國際陶藝競賽成績揭曉　余成忠唐禹婷分獲首獎二獎

台南國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛　消防人員緊急送醫

花蓮玉里成立0918震災聯合服務平台　公告五大項救助措施

台南市警局破獲製毒工廠　郭信良議長率員頒慰問金

想看海...新北男深夜搭小黃沒錢被丟包　警通知家人助返家

台南市身心障礙者就業博覽會　善化文康育樂中心登場

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

挑戰「30轟、200三振」聯盟第一人之前　大谷翔平先休兵待命

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

台鋼雄鷹再添日本國家隊級外援！河野德良出任國際顧問

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

《毒梟聖徒》監獄全是真實犯人出演！　影帝驚呆：難怪演技這麼好

綠衫軍主帥驚爆桃色醜聞　與女性工作人員有不正當親密關係

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

注意長者健忘、多疑等失智症徵狀

南投特搜隊演習遇強震　秒變出勤

桃園航空城搬遷戶批補助不公　賴香伶關心

市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算減

北橫49.8K　管制通行至9／28

桃園統領週年慶超強回饋　食在有禮享7折

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛送醫

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

涼山拳王賴主恩　再獲屏東縣傑出選手獎

「我的薪水袋不見了」　警拆開置物箱真相大白

台南市警局破獲製毒工廠郭信良頒慰問金

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

玉里震災聯合服務平台　公告五大項救助措施

更多熱門

相關新聞

震災戶減免稅捐　台東稅務局設專人服務櫃台

震災戶減免稅捐　台東稅務局設專人服務櫃台

近日花東地區頻繁發生地震，造成台東縣內民眾財產損失，台東縣長饒慶鈴特別責成台東縣稅務局結合國稅局台東分局及監理站，主動協助及輔導受災戶申請各項國地稅等減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、燃料費等，以從寬、從優方式辦理。

台鐵花東2路段「9月底通車」！橋梁恐修半年　「18公里公路接駁」

台鐵花東2路段「9月底通車」！橋梁恐修半年　「18公里公路接駁」

玉里醫院挺過強震　病房錯位地板隆起未釀大災

玉里醫院挺過強震　病房錯位地板隆起未釀大災

馬蓋先玉里麵今重開業　瓷碗碎滿地畫面曝

馬蓋先玉里麵今重開業　瓷碗碎滿地畫面曝

「玉里星鑽大樓」爆前傾！網憂：恐撐不過下次強震

「玉里星鑽大樓」爆前傾！網憂：恐撐不過下次強震

關鍵字：

玉里0918震災服務平台公告救助措施

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

《全明星4》訓練出意外！

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

「最不記仇」星座Top 3

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面