椎間盤突出求助整骨！　7次後「尿尿無感」緊急手術...無照熊大師GG了

▲北市大同區徐姓男子未取得合法醫師資格，卻在「熊門整體整療坊」內對有椎間盤突出的孫姓病患進行整骨多達7次，導致孫病情加劇。（示意圖／載自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區「熊門整體整療坊」徐姓整復師，未取得合法醫師資格，卻對孫姓病患表示，其椎間盤突出病況不嚴重，無立即開刀必要，每次以1500元收費共做7次治療。豈料，孫卻病情加劇，前往台大被診斷出椎間盤突出所引發的「急性馬尾症候群」，隨即做緊急減壓手術，事後報警提告。士林地檢署偵結，依違反醫師法將徐男提起公訴。

起訴指出，孫姓病患在2020年9月7日、同年9月23日、10月8日、10月22日、11月12日前後共7次，在大同區南京東路「熊門整體整療坊」、給曾上過電視新聞台採訪的「熊大師」徐姓整骨師替他進行整骨、調整骨盆等。

同年11月24日、11月25日孫傳LINE向徐指出：「下半身麻痺，沒有力氣，大號也上不出來，小便也沒有感覺，很怕失禁」，但徐仍向要求他再回診，隔日孫疼痛難耐，前往台大醫院就醫，被診斷出因椎間盤突出所引發的「急性馬尾症候群」，隔日立即進行減壓手術。

徐男於警詢、偵查時，坦承自己不具任何醫事人員資格，並辯稱說，自己有領有整復協會證書，也有上過勞委會開設的整復刻成，也有取得證照，他也從來未對孫姓病患「進行治療」，僅是以徒手方式推拿、按摩、伸展全身，更解釋「我不具醫生資格，當然不會向他說會幫忙治癒」，至於臉書粉絲專業也不是他經營，從未自稱有醫師資格。

檢方查看2人LINE對話紀錄發現，孫整骨後有向徐說：「昨天治療之後，回家情況變更嚴重，現在右邊從屁股開始到腳趾都是麻的」、「站都站不穩，請問該怎麼處理？」徐卻要求他當天立刻回診；根據孫在LINE上病狀描述，不像徐說的是一般推拿、放鬆肌肉處理，衛福部也回函表示，查無徐男提供證書文號等。

檢方根據「熊門整體整療坊」臉書粉絲專頁、台大診斷證明、其他病患整骨心得等，依違反《醫師法》第28條：「未取得合法醫師資格執行醫療業務罪」將他提起公訴，並建請法院沒收10500元犯罪所得。

至於孫指出徐另涉過失重傷害，檢方認他於偵查時曾表示，在2020年9月7日因罹患椎間盤突出才前往求診，因此認定原本就罹患該病，至於病況加劇原因多端，無法完全歸責於徐男，依「罪疑唯輕」原則，不另為不起訴處分。