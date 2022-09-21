祖孫誤捕「東卯山台灣黑熊」　叔叔隔海要他「殺熊滅屍」...3人下場曝

▲田姓男子祖孫三代3人涉嫌獵殺保育類台灣黑熊，遭南投地檢署提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉田姓男子祖孫3代3人涉嫌於5月間以非法「山豬吊」誤困一隻保育單位野放的台灣黑熊，因擔心觸法遭罰，隨後以自製獵槍朝頭、胸要害處開3槍，殘忍殺害並就地埋屍滅跡，後仍因黑熊配戴的衛星頸圈失去信號而事跡敗露，遭憲、警單位合力破獲；南投地檢署檢察官經4個多月偵訊，今天依違反《野生動物保育法》，對田姓男子一家3口提起公訴。

起訴書指出，罹難的台灣黑熊於109年間才在台中市和平區東卯山區，誤中俗稱山豬吊的鋼製吊索陷阱而無法逃脫，經東勢林管處與特生中心野生動物急救站人員前往救援脫困，爾後配戴由林務局台東林管處移交東勢林管處持用、要價達24萬5833元的衛星頸圈，順利野放。

另一方面，布農族原民田男與孫子馬姓男子，則在南投縣仁愛鄉武界產業道路（投71線11.2公里處）搭設工寮，並在該處獵徑設置多個山豬吊，於今年5月6日凌晨5時許，攜帶未經申請許可具殺傷力之自製獵槍1支前往狩獵，卻驚見一隻戴有衛星頸圈的台灣黑熊右前肢誤中山豬吊、無法逃脫且以坐姿背對2人；馬男不思協助脫困，竟取出手機拍攝，田男更因擔心違法犯行曝光，除阻止孫子攝影，更要求他以獵槍射殺台灣黑熊。

不過馬男第一時間不敢開槍，隨即以通訊軟體LINE將相關影片、照片傳給在外島金門縣服兵役的馬姓叔叔觀看、詢問該如何處理，未料馬姓叔叔同樣冷血傳訊指示「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」；田男見狀，除要求孫子立刻掛電話，並接續指示他動手，馬男於是使用獵槍先射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，使其倒地跌落下方2公尺乾枯河道、重傷掙扎，田男上前再補一槍，鉛彈從左後肩胛貫穿胸腔自右肩胛射出，台灣黑熊因而死亡。

祖孫倆隨後持鐮刀取下黑熊頸部配戴的衛星警圈，加以破壞毀損，丟棄在投71線8.9公里處懸崖，避免遭追蹤，又因現場為碎石堆、不易掩埋，2人將熊屍搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋；本案經檢察官鄭文正指揮指揮保七總隊六大隊、仁愛分警局、南投憲兵隊偵辦，循線查獲田男、馬男祖孫涉有重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物證。

祖孫倆爾後自行到案說明，雖坦承部分犯行，卻辯稱他們是因擔心遭到黑熊攻擊才開槍射殺；但檢察官鄭文正親身前往現場勘查，發現黑熊誤中陷阱後所處位置位於2公尺高之岩壁，站立位置狹窄無法離開，田男祖孫也自承黑熊是背對2人，且未發現有人接近亦未有攻擊行為，馬男手機內的通訊軟體資料截圖內容也顯示馬姓叔叔隔海教唆姪子行兇。

檢方最後依田男祖孫2人涉及《野生動物保育法》第18條、第41條之「獵捕、宰殺保育類野生動物」，以及《刑法》第354條「毀損」等罪嫌，現役軍人馬姓叔叔涉犯《刑法》第29條第1項，《野生動物保育法》第18條、第41條之「教唆宰殺保育類野生動物」罪嫌，分別提起公訴並呼籲民眾應遵守相關狩獵規範，兼顧文化與野生動物保育平衡，以確保山林野生動物生態永續平衡發展。