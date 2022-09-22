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嘉義牙醫師慘了！詐領假牙補助540萬　助理、鑲牙男全被起訴

▲▼ 嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地檢署起訴牙醫師王男、助理葉女、以及從事齒模製作的朱男等3人。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義縣某醫院牙醫師王男、牙科助理葉女及從事齒模製作的朱男，被控自108年4月起，利用嘉義縣開辦樂齡假牙補助，從中詐領補助逾500萬元，檢方依違反醫師法等罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，7旬王姓牙醫師與牙科助理葉姓女子任職於嘉義縣某醫院，6旬朱男在嘉義市經營鑲牙生意，並從事齒模製作等業務，並無醫師資格，也無牙技師執照。

嘉義縣政府為照顧老人福利，自民國108年4月起開辦「65歲以上長者及55歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，只要設籍嘉義縣1年以上，且上下顎各缺4顆牙即符合申請補助資格。

王姓牙醫師利用假牙補助計畫，指示朱男對外招攬民眾，再由朱男代替為病患從事施打印模等牙醫師業務，每處理1次即給付新台幣2500元，並由葉女負責掛號、申請補助等業務，以增加其個人裝置假牙業績獲取醫院給付的50%酬勞。

王姓牙醫師等3人合作至110年5月30日，朱男對外招攬劉姓男子等163名病患拍攝牙齒照片後，連同病患填寫的申請書及證件等資料交王男及葉女，再交由醫院向嘉義縣衛生局申請。

經嘉義縣衛生局審核通過後，再由王男指示葉女使用醫院掛號系統為163名病患掛號，營造病患前往醫院看診假象，同時由王男製作不實病歷資料，並通知病患到醫院或至朱男經營的鑲牙地點，進行後續裝置假牙、咬合、排牙、修磨等醫療作為，最後向衛生局不實申請裝置假牙補助費用，計詐領補助費540萬元。

醫院發現王男的申請補助案有異，由調查局嘉義市調查站介入調查，並移送嘉義地檢署偵辦。

王男坦承有委託朱男幫病患調整假牙，且行政文書作業均由葉女處理，但辯稱委託朱男處理的病患僅有4人。

朱男坦承有印製文宣招攬病患，並協助王男幫病患製作及裝置假牙，補助費用是王男申請，所招攬的病患僅有10至20人，但辯稱對於業務登載不實部分並不瞭解。

葉女則否認犯行，辯稱，有看過朱男幫王姓牙醫師的病患灌牙模，但不知道怎麼算酬勞，有處理樂齡活動假牙計畫的申請流程，都是在王男的門診進行，對於案情都不知情。

檢方偵結，依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴王姓牙醫師等3人，至於未扣案的540萬元為犯罪所得，建請依刑法規定宣告沒收。

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