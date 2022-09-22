大陸防疫管控升級！四川徵召「十戶長」　網狂酸：回到千年前

▲四川徵召「十戶長」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省自貢日前發布「十戶長」徵集令，要求每十戶設立一個「戶長」方便防疫管理。據《四川日報》報導，「十戶長」由各樓棟中的機關企事業黨員幹部帶頭擔任，是打通疫情防控靜態管理狀態的「最後一米」。因十戶長和秦朝「編戶齊民」及元朝「千戶制」有著近似的職務名稱和設置目的，瞬間引起了大批網友熱議，「難道一朝回到千年前？」

發出徽集令的社區位於自貢市貢井區，當地從今年8月底就開始試行「十戶長」制度。四川省委機關報《四川日報》曾對此做過報導。報導提到，「十戶長」是連接社區黨組織、樓棟長和居民的「橋梁和紐帶」；由各樓棟中的機關企事業黨員幹部帶頭擔任；「十戶長」要構建聯防聯控、共治共享的工作格局，打通疫情防控靜態管理狀態的「最後一米」。

不過，網友發現，「十戶長」並非四川自貢新創。早在去年12月，雲南《昆明日報》就報導了昆明某個小區推出「十戶長」的新聞。此外，四川內江及浙江溫州也有同名稱基層職務。貴州大方縣也推動設立「聯戶長」，十戶聯防，「激發農村群眾自我管理、自我教育、自我服務。」

網友指出，「十戶長」讓人聯想到秦朝的「編戶齊民」、宋朝的「保甲法」，以及元朝的「千戶制」。據悉，歷史上這些大陸古代戶籍制度均是為了加強對基層社會的控制，有「株連」、「連坐」之類的色彩。

網友「趙錚新知創作者」 在微博發文稱，街道招募「十戶長」，「這種名詞和方式，明顯讓人想到歷史上的倒車。不需要考慮法律，腦袋一拍就有辦法自由創作，是中國權力系統運作中的一個漏洞。」

對此，網友狂酸表示，「這是要搞封建制連坐那一套？」、「新時代新職位，十戶長，只有想不到，沒有做不到」、「原來不但清朝還沒亡，連蒙元都要復辟了」、「現在最大的問題不是一個治理問題，不是一個十戶長的問題，而是很多人自願參與到這種倒退過程中自我惡化環境卻不自知」。