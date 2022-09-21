　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

▲▼台中大里長榮里傳有詭異男連續搭訕落單女。（圖／長榮里里長洪資源提供）

▲台中大里驚傳詭異男子出沒暗巷內。（圖／長榮里里長洪資源提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市大里區和平街近日傳出落單女子深夜遭詭異「股溝男」搭訕，要求加通訊軟體認識，且地點都位在灰暗巷弄內，讓附近居民人心惶惶。當地里長洪資源表示，昨日有接獲當事人轉告，該男大約30到40歲左右，是18日，目前已經由守望相助隊加強巡邏，也向里民呼籲有遇到要趕緊遠離並報案，當地居民則表示近期已無再看過。

里長洪資源表示，里民蔡小姐的姪女18日7點多和平街的某巷弄內，遇到一名年約30歲的詭異「股溝男」上前搭訕，拿著手機試圖要加LINE、FB或是IG，因為該男行為怪異，蔡小姐趕緊將他趕離。

▲▼台中大里長榮里傳有詭異男連續搭訕落單女。（圖／長榮里里長洪資源提供）

▲當地里民表示，近兩天已經沒有看到。

洪資源進一步說明，事情傳開後有里民表示也遇過相同狀況，嚇得落單女趕緊走，而先前也曾遇過另一名男子在里內莫名搭訕，疑似想要推銷物品。

▲▼台中大里長榮里傳有詭異男連續搭訕落單女。（圖／長榮里里長洪資源提供）

▲洪資源表示，已經由當地守望相助隊加強巡邏。

洪資源說，由於當事人並沒有向警方報案，目前已經由長榮里守望相助隊加強巡邏，並且也向鄰長、居民告知此事，和平街附近民眾皆說目前沒有看到。洪呼籲若有看到約170公分高、壯碩男子要趕緊離開，若有拍攝到相關照片要趕緊向警方報案。

▲▼台中大里長榮里傳有詭異男連續搭訕落單女。（圖／長榮里里長洪資源提供）

▲和平街口附近大多為住宅區。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
林襄疑似「上空裸照」又遭網流出　經紀人發聲了
高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？
快訊／Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了
人妻家中激戰保險業務員　超綠夫崩潰
台中詭異「股溝男」出沒　專找落單女要LINE
醫示警：「冒出5種痣」致死率超高　長在這部位最危險
幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱瘓　更一審判國賠1633萬

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

魔力紅主唱爆「老婆懷孕時偷吃網紅」　私訊小三：想把小孩取妳的名字

台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱瘓　更一審判國賠1633萬

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

她泌尿道感染又腰痛　超音波一照...「腎臟淹水了」

高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？

國考榜首在嘉藥　藥師一階葉鴻掄元

地震鐵路中斷　民航局增開「北東加班機」2業者4天開放720座位

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲再當阿公曝喜悅：非常開心

南韓最美演員隔3個月現身　「全身刺青」出席首映全場嚇壞

創新板鬆綁上市市值至10億　轉板年限縮為1年

陽明5艘LNG船招標中　全球前四大船公司造的甲醇燃料船暫不考慮

台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

未來赴日旅遊注意！不配合戴口罩　飯店可拒絕旅客入住

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

生母拒養和美小兄妹　可憐內情曝光

監獄接大哥出獄「囂張放炮嗆警」　14人被逮

新北警誤把路人當通緝犯　亂抓人反被壓制在地

更多熱門

相關新聞

人蛇女送23台灣妹赴柬30萬交保

人蛇女送23台灣妹赴柬30萬交保

23位台灣妹都被他送去柬埔寨！人蛇集團一名吳姓女成員專挑台灣女性以「高薪、酒店服務」為廣告，專挑女子前往柬埔寨再扣護照參與詐騙集團，不從就會被轉賣去賣淫。吳女16日返台後遭台中警方在桃園機場逮補，檢察官認定吳女涉嫌人口販運情節重大向法院聲請羈押，不過法院裁定30萬交保，限制出境，地檢署已提出抗告。

太平74沿線最大基地開案　中漂族推升房價登3字頭

太平74沿線最大基地開案　中漂族推升房價登3字頭

中警跟時事笑喊「可不可以衝進去一下下就好」

中警跟時事笑喊「可不可以衝進去一下下就好」

側拍照驚呆住戶！震後隔日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！震後隔日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

騎士鬼切左轉被撞飛　害自小客撞分隔島「烏龜翻」

騎士鬼切左轉被撞飛　害自小客撞分隔島「烏龜翻」

關鍵字：

台中大里里民落單單身女生

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面