台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

▲台中大里驚傳詭異男子出沒暗巷內。（圖／長榮里里長洪資源提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區和平街近日傳出落單女子深夜遭詭異「股溝男」搭訕，要求加通訊軟體認識，且地點都位在灰暗巷弄內，讓附近居民人心惶惶。當地里長洪資源表示，昨日有接獲當事人轉告，該男大約30到40歲左右，是18日，目前已經由守望相助隊加強巡邏，也向里民呼籲有遇到要趕緊遠離並報案，當地居民則表示近期已無再看過。

里長洪資源表示，里民蔡小姐的姪女18日7點多和平街的某巷弄內，遇到一名年約30歲的詭異「股溝男」上前搭訕，拿著手機試圖要加LINE、FB或是IG，因為該男行為怪異，蔡小姐趕緊將他趕離。

▲當地里民表示，近兩天已經沒有看到。



洪資源進一步說明，事情傳開後有里民表示也遇過相同狀況，嚇得落單女趕緊走，而先前也曾遇過另一名男子在里內莫名搭訕，疑似想要推銷物品。

▲洪資源表示，已經由當地守望相助隊加強巡邏。



洪資源說，由於當事人並沒有向警方報案，目前已經由長榮里守望相助隊加強巡邏，並且也向鄰長、居民告知此事，和平街附近民眾皆說目前沒有看到。洪呼籲若有看到約170公分高、壯碩男子要趕緊離開，若有拍攝到相關照片要趕緊向警方報案。

▲和平街口附近大多為住宅區。