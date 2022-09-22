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北市動物園「最會生的男人」　豪華套房催生箭毒蛙「年產逾200隻」

▲台北市立動物園隱藏版人氣咖啡館「蛙咖啡」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市立動物園箭毒蛙繁殖有成，園內已累積逾500隻箭毒蛙。（圖／記者楊惠琪攝）

楊惠琪／台北報導

台北市立動物園兩棲爬蟲館保育員楊志平，近年來成功繁殖園內箭毒蛙、羅地島蛇頸龜，為了助孕絞盡腦汁，不惜打造燈光美氣氛佳的豪華種蛙套房，為挑嘴的蛇頸龜寶寶找美食，現在每年光是他催生的青蛙、烏龜就多達200隻，被譽為是「動物園最會生的男人」。

2014年台北市立動物園從北海道円山動物園引進金色、黃帶、迷彩三種箭毒蛙，當時園內還沒有成功繁殖的經驗，楊志平接下育種任務，從無到有，一路摸索，前兩年屢試屢敗，靠著四處請益、每天觀察箭毒蛙生態，不斷改良飼養環境，才慢慢建立一套養蛙的SOP。

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楊志平後來發現，降雨刺激是青蛙下蛋的關鍵，但每天得灑水4次，每次2到5分鐘，但多達36缸的飼養箱，每天光是灑水就疲於奔命，根本無法照料其他動物，於是想出用自動灑水系統輔助，可以每天定時定量噴灑，事半功倍，還自行研發出「蝌蚪自動換水系統」，維持蝌蚪寶寶乾淨的水源。

▲台北市立動物園隱藏版人氣咖啡館「蛙咖啡」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲保育員楊志平打造的箭毒蛙社區。（圖／記者楊惠琪攝）

而為了加速箭毒蛙「做蛙」速度，楊志平把飼養的蛙房，打造成井然有序的箭毒蛙社區，還依房型做分類，有「蛋蛋孵化室」、「蝌蚪嬰兒房」、「小蛙單人房」、「亞成體幼兒園」，以及專門育種用的「種蛙豪華雙人房」，走一趟箭毒蛙社區，就可以看到箭毒蛙的成長史。

繼箭毒蛙後，楊志平又投入極度瀕危的羅地島蛇頸龜繁殖工作，去年成功孵出2隻龜寶寶，今年一口氣生了20隻，加上先前的種龜和待孵化的烏龜蛋，近40隻數量，已逼近全球近50個圈養機構數量的10分之1。

▲台北市立動物園隱藏版人氣咖啡館「蛙咖啡」。（圖／楊志平提供）

▲在楊志平的努力下，極度瀕危的羅地島蛇頸龜繁殖工作也傳出喜訊。（圖／楊志平提供）

楊志平說蛇頸龜相當挑食，試了十多種食物才征服他們的胃，他替這些珍貴的蛇頸龜家族，設計微生態飼養箱，透過內建的換水系統，打造流水瀑布，也因為不間斷的代謝，維持生態缸的水質，讓蛇頸龜長得頭好壯壯。

經過多年來不斷改良研究，楊志平的箭毒蛙繁殖技術在亞洲可說是數一數二，從6年前第一次成功繁殖9隻，現在已累積超過500隻，也新增了苔蘚蛙、火焰箭毒蛙、紅眼樹蛙家族，甚至開始輸出到新加坡動物園，努力催生多年，連續兩年獲得台北市教育局優秀員工、台北市政府優秀員工肯定。

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