獨／北市動物園隱藏版景點　飼養後場大變身「蛙咖啡」

▲保育員楊志平把動物飼養後場大變身，打造成園內隱藏版人氣咖啡館「蛙咖啡」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

很多人都去過台北市立動物園，但動物園內有間員工才知道的隱藏版咖啡館「蛙咖啡」，位於兩棲爬蟲館地下室，原本只是爬蟲館的飼養後場，在保育員楊志平的打造下，變成人氣咖啡館，可以海景第一排之姿，近距離觀看箭毒蛙、羅地島蛇頸龜等動物的生態史，還能來杯特製咖啡，不但是園內秘密景點，更成為外賓造訪動物園的秘密接待所。

投入箭毒蛙繁殖工作多年的楊志平，隨著箭毒蛙家族越來越龐大，從青蛙下蛋、孵化、變成蝌蚪、再從蝌蚪變成青蛙，需要的養殖箱與空間也越來越多。楊志平說，原本是想把多年飼養箭毒蛙的經驗，一一記錄下來，製成各種看板點綴牆面，後來有了把飼養後場變成生態教育館的想法，再加上本身是個「咖啡控」，於是「蛙咖啡」就誕生了。

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▲在「蛙咖啡」喝咖啡有動物近距離相伴。（圖／記者楊惠琪攝）

除了養動物，楊志平還擅長木工與空間設計，於是從木地板、咖啡桌、展示櫃與咖啡吧台，全都不假他人之手，還自掏腰包添購咖啡機和冰箱，除了咖啡外，展示櫃上還有各國啤酒和飲品，讓來訪外賓可以先點餐再參觀，他笑說：「聊專業不見得要嚴肅」。

走進楊志平的「蛙咖啡」，天花板的軌道燈、黑色系飼養箱、原木色展示櫃、牆壁的馬賽克磚，很難想像飼養動物的後場，就像一間咖啡館，座位旁有蛇頸龜、箭毒蛙、變色龍近距離相伴，展示櫃上有清楚的解說牌，牆面上還有箭毒蛙的演化史，甚至有周邊商品專區，包括生態筆記本、小卡片、貼紙等，喝咖啡、看動物，還有伴手禮帶回家，難怪成為動物園內隱藏版的人氣咖啡館。





▲台北市立動物園隱藏版人氣咖啡館「蛙咖啡」還有周邊商品專區。（圖／記者楊惠琪攝）