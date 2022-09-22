陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

▲大陸沿海城市21日晚間航班大面積取消。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網友21日晚間要搭乘飛機時，發現航班出現「大面積取消」的通知，甚至有網友跑了4座機場，都無法登機返家。對此，陸媒報導，航班大面積取消並非21日晚間才發生，而是疫情後的常態情況。

有網友在微博發文表示，南京、上海、廣州、廈門等地的機場21日取消至少1228班次的航班，有人9月24日南京飛網北京的航班也被通知取消，忍不住詢問「發生什麼事了？」

網友看完紛紛留言，「應該是台灣問題」、「我也想知道為什麼」、「應該是颱風吧」、「正常取消吧，最近一直取消很多」、「每天都是大面積取消」、「我男朋友一個月沒飛航班了」。此外，許多留言都被隱藏，無法閱讀。

▲疫情爆發後，航班取消已成常態。（圖／翻攝航班管家）



據陸媒《第一財經網》報導，根據「航班管家」紀錄顯示，截至21日晚間10時，大陸航班的取消率達到59.66%，但這是疫情爆發以來的常態，上週總航班量近4萬班次，對比2021年下降46.4%、對比疫情前的2019年下降60.7%，代表有6成的航班被取消。

陸民航預估2022年上半年完成旅客運輸量近1.2億人次，同比2019年下降63.4%，同比2020年下降20.0%，同比2021年下降52.0%；此外，航班量大幅下降，加上油價成本增加，導致8家上市航司上半年一共虧了近700億人民幣（約3118億元新台幣），等於每天虧3.8億元人民幣（約17億元新台幣）。

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