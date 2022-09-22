　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

▲▼大陸沿海城市「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光。（圖／翻攝微博）

▲大陸沿海城市21日晚間航班大面積取消。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網友21日晚間要搭乘飛機時，發現航班出現「大面積取消」的通知，甚至有網友跑了4座機場，都無法登機返家。對此，陸媒報導，航班大面積取消並非21日晚間才發生，而是疫情後的常態情況。

有網友在微博發文表示，南京、上海、廣州、廈門等地的機場21日取消至少1228班次的航班，有人9月24日南京飛網北京的航班也被通知取消，忍不住詢問「發生什麼事了？」

網友看完紛紛留言，「應該是台灣問題」、「我也想知道為什麼」、「應該是颱風吧」、「正常取消吧，最近一直取消很多」、「每天都是大面積取消」、「我男朋友一個月沒飛航班了」。此外，許多留言都被隱藏，無法閱讀。

▲▼大陸沿海城市「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光。（圖／翻攝航班管家）

▲疫情爆發後，航班取消已成常態。（圖／翻攝航班管家）

據陸媒《第一財經網》報導，根據「航班管家」紀錄顯示，截至21日晚間10時，大陸航班的取消率達到59.66%，但這是疫情爆發以來的常態，上週總航班量近4萬班次，對比2021年下降46.4%、對比疫情前的2019年下降60.7%，代表有6成的航班被取消。

陸民航預估2022年上半年完成旅客運輸量近1.2億人次，同比2019年下降63.4%，同比2020年下降20.0%，同比2021年下降52.0%；此外，航班量大幅下降，加上油價成本增加，導致8家上市航司上半年一共虧了近700億人民幣（約3118億元新台幣），等於每天虧3.8億元人民幣（約17億元新台幣）。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆
Sandy懷孕「早有端倪」！　公開現身1舉動露餡
「台灣之光」網美口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利
Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

50公斤巨蛇躲池塘「buffet吃到飽」！農民把水抽乾…見牠真身嚇傻

嫩妹「網購雨傘節」遭咬慘死！母怒告賣家、貨運公司　獲賠146萬元

《中國閩菜》紀錄10大師拿手菜　「佛跳牆」串起兩岸飲食思鄉情

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

140件愛馬仕、香奈兒寄快遞！遇颱風被泡壞　她損失225萬陷崩潰

美國將陸電信企業列國安黑名單　陸外交部喊話：停止無理打壓

一家八口都不用上班！人妻：除了帶小孩就是等吃三餐

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

台南南二監迎接假釋大哥　黑衣人包圍嗆警狂按喇叭

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

50公斤巨蛇躲池塘「buffet吃到飽」！農民把水抽乾…見牠真身嚇傻

嫩妹「網購雨傘節」遭咬慘死！母怒告賣家、貨運公司　獲賠146萬元

《中國閩菜》紀錄10大師拿手菜　「佛跳牆」串起兩岸飲食思鄉情

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽「帶5個月大女兒」跑外送惹哭網友

140件愛馬仕、香奈兒寄快遞！遇颱風被泡壞　她損失225萬陷崩潰

美國將陸電信企業列國安黑名單　陸外交部喊話：停止無理打壓

一家八口都不用上班！人妻：除了帶小孩就是等吃三餐

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

「你敢點歌我就彈」鋼琴面具男神曲彈出　正妹表情出賣秒戀愛

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

棄職籃夢想續留台銀　陳侑昫：打什麼就像什麼

潘武雄引退形象視覺公布　紀念公仔開放預購

澳洲海岸驚現「一整排鯨屍」！230頭領航鯨離奇擱淺　半數已死亡

怪物狀元準備爆發！　訓練師曝特訓重點：他現在比過去更出色

妹子出招用蹲姿高速移動　成功引貓皇好奇主動靠近

大陸熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

遭婆婆趕出家門！21歲單親媽媽跑外送惹哭網友

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

學餐超噁新菜番茄炒月餅！學生嚇呆瘋搶

愛馬仕寄快遞被泡爛！她損失225萬崩潰

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

「一晚連口62人把自己也口死了」　文章避敏感詞網笑噴

女子肛門鑽出白色長條！體內竟有4.9公尺絛蟲

《中國閩菜》紀錄10大師珍貴手藝

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

更多熱門

相關新聞

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

英國新任外交部長柯維立（James Cleverly）20日在紐約的聯合國大會上，先後與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外長王毅進行了首次會面，並對2人提及他對台海情勢的關切。

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

美加軍艦昨通過台海　外交部：捍衛自由航行

美加軍艦昨通過台海　外交部：捍衛自由航行

英相譴責中國對台挑釁　與日相岸田應對中國威脅

英相譴責中國對台挑釁　與日相岸田應對中國威脅

台鐵花蓮=台東中斷　仲夏寶島號9/24復駛喊卡「退票規定曝」

台鐵花蓮=台東中斷　仲夏寶島號9/24復駛喊卡「退票規定曝」

關鍵字：

大陸中國沿海航班大面積取消取消班次

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

謝京穎：仁杰哥並沒有進入我家！臉書「二度編輯」重申清白

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲曝喜悅

更多

最夯影音

更多
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD
高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面