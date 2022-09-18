夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶　《國王來了》嘉義太保開店送好茶

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市中山路是當地手搖飲一級戰場，一條路上超過十家飲料店，然而裝潢充滿喜氣盡是滿滿桃紅色手搖飲料店《國王來了果味茶鋪》選在手搖飲戰區熱鬧開幕，主打疫情回穩後，整個製茶過程多採用電腦期間，減低染疫疑慮 希望消費者買到新鮮也買得安心，更將盈業額10%捐給公益團體做為對社會的回饋。

▲《國王來了果味茶鋪》太保店開幕，將卸任的太保市長黃榮利(左2)及太保市長候選人戴光宗(右2)等人到場祝賀。（圖／記者翁伊森翻攝）

業者表示，打造城堡裝潢加以浪漫夢幻的桃紅色，就是希望讓每個顧客來喝茶，能喝出皇家等級的好茶，更有被尊寵服務如國王的感覺，整個不同的層次感空間，讓人宛如置身在童話世界。

業者標榜後疫情時代盡量少以人工接觸整，讓電腦不只會煮 土豆，現在還會泡茶米，泡出的茶飲還帶有果香味，只能說相當特別。由於用電腦專業機器煮出的茶飲，除減少人工煮茶 在過程中對茶葉及器具的接觸 ，讓煮茶也能做好防疫的動作。

▲《國王來了果味茶鋪》標榜電腦煮出各樣茶飲。（圖／記者翁伊森翻攝）

而用電腦煮茶的這部機器，從煮茶、 置冷、 保溫，全部由電腦控制，也充分保留茶多芬與兒茶素等茶葉精華，更是一般傳統手搖茶飲所無法達成，所以電腦更會煮出專業 清香甘醇帶有果香的好茶。