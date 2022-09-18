　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶　《國王來了》嘉義太保開店送好茶

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市中山路是當地手搖飲一級戰場，一條路上超過十家飲料店，然而裝潢充滿喜氣盡是滿滿桃紅色手搖飲料店《國王來了果味茶鋪》選在手搖飲戰區熱鬧開幕，主打疫情回穩後，整個製茶過程多採用電腦期間，減低染疫疑慮 希望消費者買到新鮮也買得安心，更將盈業額10%捐給公益團體做為對社會的回饋。

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲《國王來了果味茶鋪》太保店開幕，將卸任的太保市長黃榮利(左2)及太保市長候選人戴光宗(右2)等人到場祝賀。（圖／記者翁伊森翻攝）

業者表示，打造城堡裝潢加以浪漫夢幻的桃紅色，就是希望讓每個顧客來喝茶，能喝出皇家等級的好茶，更有被尊寵服務如國王的感覺，整個不同的層次感空間，讓人宛如置身在童話世界。

業者標榜後疫情時代盡量少以人工接觸整，讓電腦不只會煮 土豆，現在還會泡茶米，泡出的茶飲還帶有果香味，只能說相當特別。由於用電腦專業機器煮出的茶飲，除減少人工煮茶 在過程中對茶葉及器具的接觸 ，讓煮茶也能做好防疫的動作。

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲《國王來了果味茶鋪》標榜電腦煮出各樣茶飲。（圖／記者翁伊森翻攝

而用電腦煮茶的這部機器，從煮茶、 置冷、 保溫，全部由電腦控制，也充分保留茶多芬與兒茶素等茶葉精華，更是一般傳統手搖茶飲所無法達成，所以電腦更會煮出專業 清香甘醇帶有果香的好茶。

▲▼夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
強震「全猿」逃走！外籍打教嚇壞　餅總也衝出休息室
Hold住姐急call玉里娘家！一聽「房子垮了」嚇壞
快訊／花蓮六十石山坍方！「近700人」受困
台灣強震登日本Yahoo首頁熱搜　萬人按讚集氣
快訊／台東強震　蔡英文坐鎮災害應變中心
快訊／連45震狂搖！花蓮玉里18:57地震　規模4.2
震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷
玉里小七救援畫面曝！女房東「卡牆受困」　救難人員：給我撐開器
快訊／6.8強震傳災情　宏碁宣布捐款200萬元
玉里小7倒塌空拍畫面曝！側牆「90度躺平成頂樓」
快訊／林昀儒苦戰七局惜遭逆轉　收穫WTT挑戰賽男單亞軍！
快訊／強震首位罹難　花蓮水泥廠工人遭壓重傷身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮震災開設1級應變中心　重大災情救援進度搶先報

垃圾帶走美景留下 ！響應世界淨灘日　花蓮700人共襄盛舉

強震不斷！花蓮啟動即時救援　徐榛蔚宣布玉里19日停班停課

夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶　《國王來了》嘉義太保開店送好茶

快訊／台東5鄉鎮停止上班上課

快訊／玉里小七驚傳「第五人受困」！家屬焦急報案…結果人找到了

清水部落聯外道路落石「交通中斷」！滿地黃泥畫面曝光

台東縣府劃定限制管制區18日15時起生效　違者將予以重罰

快訊／台東池上發生規模6.8有感地震　台南4級造成停水、電桿折斷

花東地牛纇頻翻身傳出重災　黃偉哲提醒未來一週內需留意餘震

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

南宮珉、陸星材、李奎炯9月回歸 Disney+ 強檔接力全看起來！

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

西門町重災區「一半店面空租中」　在地搖頭：房東還漲租

花蓮震災開設1級應變中心　重大災情救援進度搶先報

垃圾帶走美景留下 ！響應世界淨灘日　花蓮700人共襄盛舉

強震不斷！花蓮啟動即時救援　徐榛蔚宣布玉里19日停班停課

夢幻浪漫飲品店標榜電腦製茶　《國王來了》嘉義太保開店送好茶

快訊／台東5鄉鎮停止上班上課

快訊／玉里小七驚傳「第五人受困」！家屬焦急報案…結果人找到了

清水部落聯外道路落石「交通中斷」！滿地黃泥畫面曝光

台東縣府劃定限制管制區18日15時起生效　違者將予以重罰

快訊／台東池上發生規模6.8有感地震　台南4級造成停水、電桿折斷

花東地牛纇頻翻身傳出重災　黃偉哲提醒未來一週內需留意餘震

BLACKPINK Jisoo笑稱「高雄感覺是我的城市」　Rosé也曝：很好奇！

曾仁和好投MVP率猿4連勝　林子豪超大號全壘打開轟無用

U18學弟不怯場　岳政華敲碗中韓冠軍戰　

花蓮六十石山坍方！唯一聯外道路中斷　近700人受困山上

太陽「2.0版本」真的強　13分撂倒SBL衛冕軍台銀

專家揭「愛翹腳2原因」！網嘆：改不了　出現1警訊快就醫

協同作戰！盧秀燕視訊連線饒慶鈴　致電中部花東9縣市關心災情

Hold住姐急call玉里娘家！一聽「房子垮了」嚇壞　接視訊才鬆口氣

快訊／連45震！花蓮玉里18:57地震　規模4.2

震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

地方熱門新聞

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

玉里小七驚傳第五人受困！生命探測器搜救中

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

花蓮老屋倒塌　地面龜裂、電桿移位

快訊／台東5鄉鎮停止上班上課

高雄三民區大停電！影響7029戶　

清水部落聯外道路落石　滿地黃泥交通中斷

中橫台8線靈甫橋段坍　谷關落石不斷

陳其邁親接駕白沙屯媽祖...變合照大會

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

近千骨灰罈受損　台東鹿野鄉納骨塔災損嚴重

雲林國際農業機械暨資材展開幕　資材、農機、特產上千攤位人潮盛況空前

6.8有感地震台南4級造成停水、電桿折斷

玉里高寮大橋地震受損　6/6起封路施工復建

更多熱門

相關新聞

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

賽車教父廖老大近日因飲料風波引起不少關注，今（14）日突在臉書上公布停止剩下4場的捐血活動，原因是「網路之網民、媒體對於我們所舉辦之捐血活動蓄意攻擊、詆毀」廖老大認為相當困擾，故不再舉辦。

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

小家飲料店怎生存？　網曝3優勢：一堆人買

小家飲料店怎生存？　網曝3優勢：一堆人買

獨／廖老大加盟主招牌貼符咒　「廖」字被消失

獨／廖老大加盟主招牌貼符咒　「廖」字被消失

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

關鍵字：

國王來了飲料店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

快訊／田馥甄再宣布取消2場演出！　剩不到4小時「原因曝光」

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

餘震不停！台東發生規模6.8地震

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面