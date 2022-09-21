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22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

▲22歲工廠男「左手整隻被機器扯下」，醫手術11小時狂輸血3千c.c.救回斷臂。（圖／中國附醫提供）

▲22歲工廠男「左手整隻被機器扯下」，醫手術11小時狂輸血3千c.c.救回斷臂。（圖／中國附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名22歲男移工7月底在工廠執行現場作業時，發生重大工安意外，左手臂從肩膀以下遭機器整個扯斷，手臂不僅當場骨肉分離、血流如注，男移工還一度休克，被緊急送往地區醫院搶救後又轉送中國附醫，過程中大量輸血3000c.c.、相當人體一半血量搶命，最終醫師花了11小時，成功將斷臂接回。

▲22歲工廠男「左手整隻被機器扯下」，醫手術11小時狂輸血3千c.c.救回斷臂。（圖／中國附醫提供）

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▲中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊包括邱詠証主任、醫師王偉智等手術11小時成功將移工「斷臂再植」。（圖／中國附醫提供）

中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証醫師表示，斷臂再植手術必須重新接合手臂的骨頭、動靜脈血管、神經、韌帶及肌腱。特別是要在機器扯斷後遭受汙染的斷臂中，要透過顯微鏡下精準辨別出每條神經的功能及血管的健康程度，執行時間相當冗長，此次手術共接了3條神經及1條動脈、3條靜脈，並完成肱骨骨折的處理。

邱詠証提到，病患手術後在加護病房內住了12天，之後又歷經八次重建手術，所幸恢復情況良好，目前病患手臂已經能轉動，還要等第三個月，再觀察手指的活動。

邱詠証也透露，顯微手術就如同長途駕車行駛時，身體在維持不動的狀態下，需長時間、目不轉睛地盯著前方視野，除了專注力，更耗費體力，格外辛苦，年輕一輩的骨科醫師僅少數願意投身此一領域。

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