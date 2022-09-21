槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市林姓男子因日前酒醉路倒遭警方帶回管束，心生不滿，20日涉嫌持瓦斯槍填充鋼珠朝竹園派出所大門玻璃射擊，造成派出所大門玻璃破裂，所幸無波及員警及其他民眾，警方循線逮捕林男，起出作案用槍枝，今天將他移送法辦。

▲林姓男子遭管束心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市警察局第一分局副分局長盧宗賢受訪時表示，竹園派出所20日下午4時34分許，遭一騎機車男子疑似持槍射擊，造成大門玻璃碎裂，地上還留有2顆鋼珠彈，派出所員警見狀立即追出去，但開槍男子已騎乘機車逃逸。

警方立即調閱監視器以車追人，發現作案男子為現年46歲林男，並立刻發動攔截圍捕，案發1個小時後，在興業西路、新民路口逮捕林男，但過程中，林男有對警方做出抗拒行為，警方隨即依妨害公務現行犯逮捕。

盧宗賢指出，警方隨後前往林男住處查扣犯案用的瓦斯槍、彈匣及鋼珠彈，還有作案時穿著的衣物。

據了解，林男9月初曾經酒醉路倒，被竹園派出所員警發現後帶回所內管束，酒醒後，警方送林男回家，林男疑心生不滿，臨時起意犯案。

警訊後，全案依毀損公物及妨害公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。警方強調，公權力絕對不容挑戰，對於不法分子的暴力行為，警方將嚴辦到底，以維護社會治安。