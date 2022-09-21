　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市林姓男子因日前酒醉路倒遭警方帶回管束，心生不滿，20日涉嫌持瓦斯槍填充鋼珠朝竹園派出所大門玻璃射擊，造成派出所大門玻璃破裂，所幸無波及員警及其他民眾，警方循線逮捕林男，起出作案用槍枝，今天將他移送法辦。

▲▼ 遭管束男子心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林姓男子遭管束心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 遭管束男子心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市警察局第一分局副分局長盧宗賢受訪時表示，竹園派出所20日下午4時34分許，遭一騎機車男子疑似持槍射擊，造成大門玻璃碎裂，地上還留有2顆鋼珠彈，派出所員警見狀立即追出去，但開槍男子已騎乘機車逃逸。

▲▼ 遭管束男子心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 遭管束男子心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方立即調閱監視器以車追人，發現作案男子為現年46歲林男，並立刻發動攔截圍捕，案發1個小時後，在興業西路、新民路口逮捕林男，但過程中，林男有對警方做出抗拒行為，警方隨即依妨害公務現行犯逮捕。

盧宗賢指出，警方隨後前往林男住處查扣犯案用的瓦斯槍、彈匣及鋼珠彈，還有作案時穿著的衣物。

▲▼ 遭管束男子心生不滿持槍對竹園分局派出所開槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，林男9月初曾經酒醉路倒，被竹園派出所員警發現後帶回所內管束，酒醒後，警方送林男回家，林男疑心生不滿，臨時起意犯案。

警訊後，全案依毀損公物及妨害公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。警方強調，公權力絕對不容挑戰，對於不法分子的暴力行為，警方將嚴辦到底，以維護社會治安。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／許仁杰認了和老婆分居！　首度回應不倫真相
快訊／中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」
發錢了！　六都這縣市最高領「現金1萬」
快訊／許仁杰爆不倫　謝京穎經紀方嚴正聲明
快訊／俄羅斯宣布：召集「30萬人」預備役部隊
快訊／議員參選人酒駕肇事　沒繳罰金資格被取消
快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃
女大生揪2男開房間！她躲廁所打電話　結局超展開
快訊／普丁簽署「動員令」！　部分公民將徵召入伍
「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

放炮迎大哥出獄「摃上管理員」　妨害公務+組織犯罪送辦...主嫌GG

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃

快訊／國1接國8匝道貨櫃車翻覆！佔據整個車道　現場管制封閉中

「可不可以衝進去一下下就好」　台中警曝特勤去年至今出勤111次

臉書PO「免費洗車服務」！花蓮1里長參選人涉賄選　3萬元交保

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！被2男丟包派出所...結局超展開

為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡　偷車比脫逃罪更重

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

氣象局預測仍有餘震　太管處籲遊客山友：非必要勿往山區活動！

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

放炮迎大哥出獄「摃上管理員」　妨害公務+組織犯罪送辦...主嫌GG

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃

快訊／國1接國8匝道貨櫃車翻覆！佔據整個車道　現場管制封閉中

「可不可以衝進去一下下就好」　台中警曝特勤去年至今出勤111次

臉書PO「免費洗車服務」！花蓮1里長參選人涉賄選　3萬元交保

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！被2男丟包派出所...結局超展開

為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡　偷車比脫逃罪更重

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

氣象局預測仍有餘震　太管處籲遊客山友：非必要勿往山區活動！

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

伯賢當兵中「突清空千萬IG貼文」！　粉絲擔心被盜…SM娛樂回應了

「金馬女星」王渝萱海邊啪啪初體驗　校草男友磨破皮要走還忘穿褲

快訊／許仁杰認了婚姻觸礁！「我有過自虐行為」讓老婆恐懼

展現貼近民眾精神　民眾黨雲林縣黨部與蔡壁如服務處合併運作

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」　網友：這麼容易被摸頭

帥業務進公司就被「部長」騷擾！　上廁所被糾纏哀嘆：不理就尖叫

香蕉公開新家裝潢成果！「奶油色系工作室」激美　34歲淡水買2房

曾靜玟砸200萬組新團！　對打韋禮安自嘲：我造成不了殺傷力

這一波才發現高虹安「強到跟鬼一樣！」　學經歷驚呆PTT

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹遭斷水2個月！自來水公司今復水

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

更多熱門

相關新聞

柯志恩酸蔡英文「冷血念稿」：在災民眼中很寒心

柯志恩酸蔡英文「冷血念稿」：在災民眼中很寒心

國民黨高雄市長候選人柯志恩在台東918強震後暫停拜票行程，以祈福、關心或內部活動為主，今（21）日才公開現身參加自己的後援會成立大會。被問到總統蔡英文的讀稿事件，她狠酸，在面對很多緊急事件時，他們只顧慮自己的縣市首長，看在災民、救災的第一線人員眼中，其實是相當寒心的。

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：安然無恙！

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：安然無恙！

女高中生戴3D眼鏡模擬酒後走路...真嚇到了

女高中生戴3D眼鏡模擬酒後走路...真嚇到了

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

和美小兄妹父病逝失依靠　善款湧入超過60萬　

和美小兄妹父病逝失依靠　善款湧入超過60萬　

關鍵字：

竹園派出所開槍影音

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面