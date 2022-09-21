心靈講師掏錢助學員進修　留學代辦業者4年收2317萬竟回：做不到

▲留學代辦業者無法安排美國大學視訊課程，卻詐騙2317萬元遭起訴。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

游姓心靈教育講師為了協助學員，持續進修海外課程，委託勝博國際教育事業公司接洽美國大學視訊課程，並從2012年起，陸續付了2317萬元，到2015年仍無下文，勝博公司梁姓負責人才承認沒辦法完成所託，卻又還不出錢，游男憤而提告，台北地檢署21日依詐欺罪嫌將梁姓負責人起訴。

據了解，梁男專辦海外留學、入學登記、課程規劃，他向游姓心靈講師表示，自己在美國佛羅里達州的大師大學有股份，可以協助接洽讓游男的學員，在台灣以視訊方式上課，並取得遠距教育DEAC的正式認證。

但是游男付了大筆金錢，始終沒有等到視訊課程開課，一問之下，梁男坦承實在沒辦法，案經游男提告後，梁男一度獲得不起訴處分，經高檢署再議發回，北檢重啟調查時，梁男辯稱把錢匯給美國1名叫做JACK的男子協助處理，但除了少部分的匯款單據外，梁男無法提出電子郵件等，曾聯繫接洽視訊課程的任何證明。

檢察官因此認為，梁男明知自己無法代辦美國大學視訊課程，卻仍收取游男大筆金額，涉嫌詐欺，依法提起公訴，同案勝博公司謝姓女員工因為後來才到公司上班，雖曾經手相關事務，但無證據顯示參與共犯，所以獲得不起訴。