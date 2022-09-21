　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被引用0次！他翻出蔡英文論文「笑酸高虹安」：只多6740次而已

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安有「學霸立委」封號。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安有「學霸立委」封號，卻遭指控論文涉及抄襲，高虹安對此召開記者會，秀出博士論文畫面澄清，也強調她的著作被引用超過4000次，讓PTT驚呆，因為能達到這種引用次數，幾乎接近領域權威。其中，臉書粉絲專頁「一百五」就翻出總統論文，笑酸高虹安「只多6740次而已。」

粉專「一百五」20日晚上貼文，PO出民進黨立委、台大國發所碩士賴瑞隆踢爆高虹安侵害資策會產權的畫面，先是開酸「我黨 賴瑞隆 委員絕非造謠，一定是拿到民主版本的論文。」接著，他又PO出2個人的論文資料頁面，「高虹安只有 23 篇論文，論文被引用數只有可憐的 6740 次，只比蔡總統跟賴委員的論文加起來多 6740 次而已。」原來他貼出的正是賴瑞隆和總統蔡英文的論文，但兩人的被引用次數皆為0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，蔡英文的論文頁面引爆熱論，網友紛紛留言，「下載居然只有19044」、「曠世鉅作怎麼可能被引用0次」、「我看完了，還好」、「我的至少還有個位數引用，太安慰了」、「封存30年無法引用」、「1.5博0引用。」相關話題在PTT上也炸鍋，「反觀封存的那幾個」、「要不是偉大的蔡總統把論文封存起來，早就被引用10萬次了」、「封存就無法引用了，幫QQ！」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
神分析6.4非主震！專家喊幸運：若地震一次發生「規模超過7」
人妻很會玩！吃人夫「戰遍工地、摩鐵」拍片　車震遭當場抓包
高虹安論文有多猛？「被引用4000次」等級曝　寫過的全驚呆
LIVE／高虹安戰學歷翻車原話一刀不剪曝光　許仁杰夜溜女星香
李玖哲認曾甩掉相馬茜！超瞎分手理由曝　愧疚喊：我很爛
普丁神祕消失！無預警缺席「全國演說」引恐慌
父離世「和美小兄妹」頓失唯一依靠！　10歲妹小心願曝
台灣黑熊遭開2槍爆頭！墜河道掙扎又被補一槍穿胸慘死
電視突切頻道見蔡英文談話！　921國家防災日演練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新型降糖藥成減肥神器！醫曝「瘦瘦針」風險：停藥難抑溜溜球效應

景美女中瘋狂體育老師編「九天玄女健身操」　北市特殊優良教師「降肉」

吃完飯「女友提分手」怒評1星！老闆神回　網秒認出：這家超好吃

被引用0次！他翻出蔡英文論文「笑酸高虹安」：只多6740次而已

神分析台東6.4非主震！專家直呼幸運「若地震一次發生規模超過7」

萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」　大合照4次才成功

花東鐵路中斷　立委要求交通部：加開南迴列車並補貼交通費

超商奇遇「火雲邪神」！他站超遠偷拍　畫面讓4千人秒懂

考證照奪榜首！吳明勇曾是高考公務員　重讀物治系背後有洋蔥

慢性病、安寧療護免到院！疫情催生遠距診察　明年起10類人適用

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

新型降糖藥成減肥神器！醫曝「瘦瘦針」風險：停藥難抑溜溜球效應

景美女中瘋狂體育老師編「九天玄女健身操」　北市特殊優良教師「降肉」

吃完飯「女友提分手」怒評1星！老闆神回　網秒認出：這家超好吃

被引用0次！他翻出蔡英文論文「笑酸高虹安」：只多6740次而已

神分析台東6.4非主震！專家直呼幸運「若地震一次發生規模超過7」

萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」　大合照4次才成功

花東鐵路中斷　立委要求交通部：加開南迴列車並補貼交通費

超商奇遇「火雲邪神」！他站超遠偷拍　畫面讓4千人秒懂

考證照奪榜首！吳明勇曾是高考公務員　重讀物治系背後有洋蔥

慢性病、安寧療護免到院！疫情催生遠距診察　明年起10類人適用

新型降糖藥成減肥神器！醫曝「瘦瘦針」風險：停藥難抑溜溜球效應

泥泥學姐COS《星期一的豐滿》激辣！「胸前水珠」神還原網驚：太強

有韓式辣醬鮪魚麵包！超商最新烘焙美食來了　加碼吃鳳梨金萱土司

景美女中瘋狂體育老師編「九天玄女健身操」　北市特殊優良教師「降肉」

拚連任「意外落馬」！高閔琳今最後質詢　陳其邁暖送苦茶原因曝

童文薰揭蔣、陳、黃都在幫蔡英文賺錢　拋六大政見「拆除海霸王」

超模Kendall Jenner、雨琦拎BV新包變帶貨王！　半月編織＋黃銅提把太燒

台塑三娘脫手後變冷清　紅樹林億級豪宅全年罕見沒買賣

「這裡」從2飛7字頭只花2年　專家：浮誇房價比電影還離譜

吃完飯「女友提分手」怒評1星！老闆神回　網秒認出：這家超好吃

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

「誰還用有線耳機？」內行砲翻：都被AirPods帶壞了

清晨16℃！今雨區擴大　最新成颱機率曝

今9點21分「國家級警報」響別怕！　1族群還會收2次

更多熱門

相關新聞

林佳龍批侯友宜「無心無力」　侯辦嗆「麥呼龍」：看看4年前的自己

林佳龍批侯友宜「無心無力」　侯辦嗆「麥呼龍」：看看4年前的自己

《天下雜誌》公布2022年縣市長施政滿意度，其中，新北市長侯友宜為第9名；民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯無力又分心，當然會退步，新北需要大翻新。對此，侯友宜選舉辦公室回應，林佳龍又在掩耳盜鈴，根本無視於自己過去在台中市長任內，滿意度幾乎都是倒數。

國民黨團告發陳時中瀆職　林靜儀嗆藍鬼打牆

國民黨團告發陳時中瀆職　林靜儀嗆藍鬼打牆

幼稚園上BBS是童話　沈：別成女版柯文哲

幼稚園上BBS是童話　沈：別成女版柯文哲

高虹安論文捲抄襲爭議　朱立倫：民進黨做事沒半步選舉都奧步

高虹安論文捲抄襲爭議　朱立倫：民進黨做事沒半步選舉都奧步

高為戰學歷道歉！柯嗆蔡英文要反省

高為戰學歷道歉！柯嗆蔡英文要反省

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長高虹安論文引用博士總統蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面