被引用0次！他翻出蔡英文論文「笑酸高虹安」：只多6740次而已

▲高虹安有「學霸立委」封號。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安有「學霸立委」封號，卻遭指控論文涉及抄襲，高虹安對此召開記者會，秀出博士論文畫面澄清，也強調她的著作被引用超過4000次，讓PTT驚呆，因為能達到這種引用次數，幾乎接近領域權威。其中，臉書粉絲專頁「一百五」就翻出總統論文，笑酸高虹安「只多6740次而已。」

粉專「一百五」20日晚上貼文，PO出民進黨立委、台大國發所碩士賴瑞隆踢爆高虹安侵害資策會產權的畫面，先是開酸「我黨 賴瑞隆 委員絕非造謠，一定是拿到民主版本的論文。」接著，他又PO出2個人的論文資料頁面，「高虹安只有 23 篇論文，論文被引用數只有可憐的 6740 次，只比蔡總統跟賴委員的論文加起來多 6740 次而已。」原來他貼出的正是賴瑞隆和總統蔡英文的論文，但兩人的被引用次數皆為0。

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其中，蔡英文的論文頁面引爆熱論，網友紛紛留言，「下載居然只有19044」、「曠世鉅作怎麼可能被引用0次」、「我看完了，還好」、「我的至少還有個位數引用，太安慰了」、「封存30年無法引用」、「1.5博0引用。」相關話題在PTT上也炸鍋，「反觀封存的那幾個」、「要不是偉大的蔡總統把論文封存起來，早就被引用10萬次了」、「封存就無法引用了，幫QQ！」