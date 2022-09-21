　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「菁仔100」、「結冰水8罐」　逃逸移工口音露餡34人被逮

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

▲台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

移民署台中專勤隊日前獲報在大肚區1處檳榔攤埋伏，原本是要抓隔壁民宅的逃逸移工，不料1輛廂型車突然停在檳榔攤前，2人下車大喊「菁仔100」、「小瓶結冰水8罐」，耳尖的專勤隊員一聽口音完全不對嘛，立即上前攔查，果然在車內查獲6名非法移工，其中的越籍男子「阿男」無奈的說，台灣檳榔可以提神醒腦、結冰水消暑解渴，對在建築工地工作的他們，非常有用，結果卻因買了最愛栽在警方手上。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

移民署中區事務大隊台中市專勤隊，日前會同台中市警察局第六分局工業所及海巡署台中查緝隊聯合查緝逃逸移工，這些移工幾乎全都派往建築工地上班，所以查緝人員得在天微亮時拂曉出擊，一旦派到各工地，查緝會更加困難。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

查緝小組19日上午7點多，原本埋伏在大肚區沙田路一處檳榔攤附近，要逮捕住在隔壁民宅的移工，突然1輛廂型車停在檳榔攤前，身揹工地工具袋的2人一下車，台語大喊「菁仔100」、「小瓶結冰水8罐」，耳朵靈敏的專勤隊員一聽口音根本不是台灣的，當機立斷蜂擁而上，果然車內還有6名失聯移工。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

專勤隊員雷霆的手段和戲劇化的過程，讓檳榔女店員也大吃一驚，躲在一旁看傻了眼。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

被查獲的阿勇說，台灣檳榔很有提神醒腦的功用，一試成主顧，還特別喜愛檳榔攤賣的結冰水，消暑解渴又實惠，而且他們還拿大型保冰袋來裝，連專勤隊員也驚嘆外國人真的是非常融入台灣社會。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

除了廂型車內的8人之外，還陸續在其它民宅、建築工地又查獲26名非法移工，共逮捕34人，全依法送辦。

▲▼台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

台中市專勤隊指出，就算在疫情期間，移民署仍強力查處非法外來人口，呼籲國人勿存僥倖心態，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以15萬元以上，75萬元以下罰鍰。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
高虹安道歉再嗆綠營：講不贏論文就改吵態度，真的很難看
「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝
許仁杰不倫遭控言語暴力！拿生命威脅　妻「活在恐懼中」
戰學歷挨罵！　高虹安「諷中華大學夜間部」完整原話曝光
馬國女大生命案　凶嫌送「量刑教化鑑定」還要花10萬
高虹安戰學歷！石明謹「抖傲人背景」一票人驚呆：黃金陣容
蔣孝嚴緋聞女主角是誰？周玉蔻曝「3關鍵」　網驚：核彈級新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舉發學甲爐碴案遭民進黨中執委求償1元　立委與吹哨里長免賠

肉身破門！慣竊連偷北市6店面得手5萬　騎贓車+變裝仍被逮

小洞洞為你療傷！人夫激戰小三喊：妳真的要命　超狂鹹濕對話曝

暖男疼女友給信用卡買60元貼圖　她狂刷28筆！見帳單崩潰提告

擠捷運「下體狂頂」女乘客　建築師、男大生性騷被法辦

高雄市議員參選人旗幟遭割破　男遭逮辯稱「試用新水果刀利不利」

馬國女大生命案凶嫌送「量刑教化鑑定」　停審2、3個月還要花10萬

「菁仔100」、「結冰水8罐」　逃逸移工口音露餡34人被逮

紅衣男持刀逛大街嚇到人 遭警查辦他喊冤：割紙箱啦！

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

舉發學甲爐碴案遭民進黨中執委求償1元　立委與吹哨里長免賠

肉身破門！慣竊連偷北市6店面得手5萬　騎贓車+變裝仍被逮

小洞洞為你療傷！人夫激戰小三喊：妳真的要命　超狂鹹濕對話曝

暖男疼女友給信用卡買60元貼圖　她狂刷28筆！見帳單崩潰提告

擠捷運「下體狂頂」女乘客　建築師、男大生性騷被法辦

高雄市議員參選人旗幟遭割破　男遭逮辯稱「試用新水果刀利不利」

馬國女大生命案凶嫌送「量刑教化鑑定」　停審2、3個月還要花10萬

「菁仔100」、「結冰水8罐」　逃逸移工口音露餡34人被逮

紅衣男持刀逛大街嚇到人 遭警查辦他喊冤：割紙箱啦！

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

可以邊喝咖啡邊賞飛機　桃園賞機秘境「航棧綠洲」9／24開幕

住礁溪老爺唯一26坪榻榻米套房　免費享早晚餐、宵夜　還送半日遊

老婆怒：為什麼都不學會！　洪都拉斯「神回覆」秒安撫

道歉挨批沒誠意　高虹安再回應：別像小學生！講不贏論文就改吵態度

快訊／陳時中首提教育政策牛肉　高中共聘教師、補助學生社團

當市長要拆64座蔣介石銅像？　陳時中：不會強硬的來做

12歲男童「沒寫功課」被淋汽油放火燒死　爸崩潰：只是想嚇嚇他

高虹安戰學歷惹議！他批：就像有人炫耀智商157「是有多自卑？」

舉發學甲爐碴案遭民進黨中執委求償1元　立委與吹哨里長免賠

台大校友嗆「高虹安1行為」就是洗學歷：令人不屑！揭1類人最愛炫

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

獨／上課時間不見人影　台中驚傳國中生墜樓亡

救護車「鳴笛20秒」不讓　法官判免罰

彰化小兄妹癌父病逝　善心人士急問捐款

強震後高雄50年大樓傾斜「貼鄰房」　住戶憂倒塌

更多熱門

相關新聞

聚餐酒後持刀刺死同鄉　越南移工起訴

聚餐酒後持刀刺死同鄉　越南移工起訴

在桃園市平鎮區某工廠工作的越南籍范姓移工，今年4月間下班與多名同鄉相聚飲酒餐敘，席間，范姓移工疑因金錢問題與另一名范姓移工起糾紛，2人發生拉扯，其餘越南同鄉見狀急忙將2人拉開，但其中挨打的范姓移工跑至廚房拿出一把水果刀揮舞，另一名范姓移工奪取水果刀後刺向其右大腿，送醫急救仍因大流失血不治，平鎮警方趕抵時將現場范姓等6名移工移送偵辦；桃園地檢署偵結將范姓移工依傷害致死罪嫌起訴，其餘武姓等5名移工則因罪嫌不足予以不起訴處分。

2移工拒檢棄車逃逸　桃警追捕查獲已失聯5年

2移工拒檢棄車逃逸　桃警追捕查獲已失聯5年

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

失聯越南移工深夜騎車違規警起獲安毒

失聯越南移工深夜騎車違規警起獲安毒

移工失聯3年變山老鼠頭目　起獲市價逾百萬扁柏

移工失聯3年變山老鼠頭目　起獲市價逾百萬扁柏

關鍵字：

台中專勤隊越南移工菁仔結冰水

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面