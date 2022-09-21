「菁仔100」、「結冰水8罐」　逃逸移工口音露餡34人被逮

▲台中市專勤隊等查緝小組日前兵分四路，在台中建築工地、民宅、路邊逮捕34人非法移工。（圖／台中市專勤隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

移民署台中專勤隊日前獲報在大肚區1處檳榔攤埋伏，原本是要抓隔壁民宅的逃逸移工，不料1輛廂型車突然停在檳榔攤前，2人下車大喊「菁仔100」、「小瓶結冰水8罐」，耳尖的專勤隊員一聽口音完全不對嘛，立即上前攔查，果然在車內查獲6名非法移工，其中的越籍男子「阿男」無奈的說，台灣檳榔可以提神醒腦、結冰水消暑解渴，對在建築工地工作的他們，非常有用，結果卻因買了最愛栽在警方手上。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊，日前會同台中市警察局第六分局工業所及海巡署台中查緝隊聯合查緝逃逸移工，這些移工幾乎全都派往建築工地上班，所以查緝人員得在天微亮時拂曉出擊，一旦派到各工地，查緝會更加困難。

查緝小組19日上午7點多，原本埋伏在大肚區沙田路一處檳榔攤附近，要逮捕住在隔壁民宅的移工，突然1輛廂型車停在檳榔攤前，身揹工地工具袋的2人一下車，台語大喊「菁仔100」、「小瓶結冰水8罐」，耳朵靈敏的專勤隊員一聽口音根本不是台灣的，當機立斷蜂擁而上，果然車內還有6名失聯移工。

專勤隊員雷霆的手段和戲劇化的過程，讓檳榔女店員也大吃一驚，躲在一旁看傻了眼。

被查獲的阿勇說，台灣檳榔很有提神醒腦的功用，一試成主顧，還特別喜愛檳榔攤賣的結冰水，消暑解渴又實惠，而且他們還拿大型保冰袋來裝，連專勤隊員也驚嘆外國人真的是非常融入台灣社會。

除了廂型車內的8人之外，還陸續在其它民宅、建築工地又查獲26名非法移工，共逮捕34人，全依法送辦。

台中市專勤隊指出，就算在疫情期間，移民署仍強力查處非法外來人口，呼籲國人勿存僥倖心態，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以15萬元以上，75萬元以下罰鍰。