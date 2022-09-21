花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論！柯粉火大出征

網搜小組／劉維榛報導

被封為「學霸立委」的民眾黨新竹市長參選人高虹安，遭指控論文涉及抄襲，氣得她跳出來澄清學歷，「我師大榜首、台大斐陶斐學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發爭議。而網紅「四叉貓」特地花200元，下載高虹安的台大碩士論文，他做出8個字結論，「我看完了，還好而已。」

▲高虹安今致歉，自認用詞不精準，讓中華大學師生有不舒服的感受。（圖／記者屠惠剛攝）



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劉宇在粉專表示，15日深夜在線上刷卡200元，下載高虹安的台大碩士論文《部落格貼文評論擷取及其在意見探勘上的應用》後，花了幾天讀完，也跑過比對程式，並沒發現抄襲的內容，但看完的結論只有8個字「我看完了，還好而已」。

而這8個字也導致他被柯粉出征，劉宇狠酸嗆聲，「這不就是一份『只被引用兩次』的碩士論文，柯粉們希望我給出什麼評價？高虹安會用部落格好棒棒？我是這麼建議跑來洗版的網軍公司啦，與其消耗預算在我這邊洗高虹安的碩士論文好棒棒，還不如想想如何去護航博士論文的學術倫理吧。」

▲劉宇花200元下載高虹安論文。（圖／翻攝劉宇粉專）



對此，一名網友在PTT質疑，同樣也花錢下載高虹安的論文，「大家錯怪四叉了，真如他所說下載下來有中文的部分，四叉說他花了200元，可是我買點數低消怎麼是300元？」

該網友接著又說，「不是只有摘要才有中文好嗎，中文的部分除了引用資料以外，整本論文的中文部分只有三頁多一點點...四叉說他看過覺得還好，那我想請他解說一下以下內容再說些什麼？」

底下網友熱議「他大概連最後一頁的方程式也看不懂吧」、「原來如此，看得還是太少」、「他說不定會覺得那個M怎麼傾斜90度」、「他應該連sigma的符號都看不懂」、「我看1秒就關掉了，就英文跟數字，還好而已」、「四叉貓有學過工程數學嗎」。