▲台北市和平實小自設廚房，週三全校半天課，師生仍吃完午餐才放學。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

週三到了，今天國小各年級都只上半天課，中午12點就可以放學，但台北市和平實驗國小全校400多名師生，中午吃完學校營養午餐後，才統一放學。為了讓師生吃到熱騰騰的午餐，學校堅持自設廚房，校內沒有蒸飯箱、訂餐率百分之百，校長黃志順說：「學校營養午餐太好吃，就算在校外開會有發便當，還是會趕回學校來份營養午餐」。

2017年才開始招生的和平實小是台北市第一所公立實驗小學，該校徹底落實「實驗精神」，沒有教科書、沒有考試、不選模範生、甚至連鐘聲也沒有。黃志順自嘲「學校還自找麻煩，選擇自辦廚房這一條難走的路」。

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黃志順說，目前多數國小採午餐群組模式，由鄰近三到四所學校組成，選定其中一所學校設置廚房，由團膳廠商進駐，統一料理群組學校的營養午餐，為趕上各校校用餐時間，團膳廠商通常得在上午9點半前，就要烹調完所有菜色，再由餐車送往各校，各校配餐室進行分裝後，再把餐桶一一運到教室，「通常學生吃到的飯菜都涼了，原本綠色蔬菜也悶得變黃色」。

黃志順說，公立學校自辦營養午餐，不但要控管預算，還得負責食品安全，接受教育局、衛生局、環保局、產發局等單位稽查，「硬著頭皮自設廚房，就是為了讓學生吃到熱騰騰的飯菜，可以每天上午11點半再出餐，維持午餐的熱度與鮮度」，便宜、好吃又衛生，在取得老師和家長的同意後，就算上半天課，也會吃完午餐再回家。





▲台北市和平實小營養午餐每餐60元，每天三菜一湯，還有飯後水果。（圖／記者楊惠琪攝）

位於大安區豪宅旁的和平實小，營養午餐每餐60元，學校附近隨便吃一餐，都不只這價位，學校仍堅持天天三菜一湯，還有飯後水果。記者到校採訪的這一天，午餐吃的是紫米有機飯、蒜泥白肉、起司馬鈴薯、有機蔬菜和綠豆薏仁湯，飯後水果是哈密瓜，記者實測，飯菜的確保有溫度，蔬菜也維持色澤。

黃志順說，就像經營餐廳一樣，學校廚房也重視顧客滿意度，學校每月召開營養午餐會議，邀請學生家長代表和廠商與會，針對菜色口味、食材選擇、菜色規劃等，都可以提出建議，每個月滾動調整。甚至在疫情前，每天還邀請一、二位家長到校和校長、老師共進午餐，「待疫情解封，就會恢復開放」。

和平實小六年級徐姓家長說，學校營養有營養師把關，料理方式健康不油膩，而且一餐才60元，很支持讓孩子吃飽再放學。