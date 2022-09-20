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骨科醫師譴責周玉蔻「抹紅慈濟」！掛布條吐心聲：要有人敢說真話

▲▼陳彥名醫師掛布條，譴責周玉蔻「抹紅慈濟」。（圖／陳彥名醫師授權提供）

▲陳彥名醫師掛布條，譴責周玉蔻「抹紅慈濟」。（圖／陳彥名醫師授權提供）

記者柯振中／綜合報導

彰化陳彥名醫師的骨科診所先前曾掛出紅布條，唾棄前衛生署長楊志良，當時引起許多討論。近日陳彥名再度掛上布條，譴責資深媒體人周玉蔻「抹紅慈濟」的行為，再度在網路上引起討論，也有大批支持者留言力挺，直言「陳醫師太讚了」。

2021年新冠疫情流行時，有醫師因為照顧確診者時不幸染義，楊志良為此聲稱，應該開除染疫的醫師，因而引發外界撻伐。當時陳彥名在診所外掛出布條，上面寫著「唾棄楊志良不當發言」，同時提醒民眾戴口罩、勤洗手，力挺醫護同胞。

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當時的布條掛出，立即收到熱烈回應，不少網友留言，「給陳醫師100個讚」、「力挺醫護同胞」、「這個紅布條可以開團購」、「這不分享，對不起同行」、「紅布條之美哪。」

▼陳彥名之前就曾掛過「唾棄楊志良」的布條，引起熱烈討論。（圖／翻攝臉書／陳彥名骨科診所）

▲▼「唾棄楊志良！」彰化骨科診所掛嗆辣紅布條　網友大讚：好有尬次。（圖／翻攝陳彥名骨科診所臉書）

近期資深媒體人周玉蔻因為疫苗爭議，怒轟慈濟在中國接受特許權益照顧，廣設靜思堂、相關醫療院所，讓中共藉著慈濟人的善行，宣揚台灣人歸順臣服，還協助共產黨洗腦、馴化中國人民，「當然不是中共同路人，是中共自己人啦！」

對此，陳彥名醫師再度在診所外掛出布條，此次布條上的文字，則是譴責周玉蔻抹紅慈濟，同時感謝「證嚴上人濟世救人」。

而這次布條掛出後，也有不少支持者留言回應，「捍衛知識份子的良心！給你一萬個讚」、「同學真的勇！！給你一個讚」、「好勇敢的醫師～我敬佩你了」、「好勇敢的醫生！希望他不會被查水表」、「在我家外面呢！陳醫師太讚了」、「現在敢逆風的人越來越多了。」針對支持者的留言，陳彥名醫師也回應，「台灣需要有人敢站出來說真話。」

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