老師上課挺「極巨化上圍」被家長投訴　高中力挺：學生都喜歡她

▲高中老師挺「極巨化巨乳」上課,憤怒家長抗議,結局出爐。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

加拿大安大略省一名高中女老師凱拉(Kayla Lemieux)近期在網路引發話題,原因是她挺著一對「極巨化巨乳」上課,引發部分學生及家長反感,甚至有家長向學校高層投訴。對此,校方認為,凱拉的外型與裝扮沒有任何問題,更稱讚凱拉是一位教學認真的優秀老師,受到許多學生喜愛。

根據Toronto Sun報導,凱拉在加拿大安大略省奧克維爾特拉法格高中(Oakville Trafalgar High School)教導工藝課程,她1年多前開始轉變自己的性別,從男性轉變成女性,最近到學校上課時,更開始穿著緊身衣、戴上誇張的假胸部,引發部分學生及家長反感,甚至有家長向學校高層抗議,希望校方督促改進或直接開除。

對此,校方決定力挺凱拉,認為凱拉的外型與裝扮沒有任何問題,並強調學校一直在努力為所有人提供安全且包容的學習與工作環境,不會因為種族、年齡、性別認同、性取向、宗教、文化習俗、社經地位或身材而有所改變。

奧克維爾特拉法格高中在給予家長的聲明中說,「作為一個教育機構,我們認為所有學生、教職員工、家長和所有社區成員在性別認同、性取向上,不應該出現任何歧視,他們都應該被平等對待」。

哈爾頓教育局(HDSB)局長瑪戈(Margo Shuttleworth)則說,經他們派人了解,凱拉是一位教學認真的優秀老師,許多孩子都很喜歡上凱拉的課。

