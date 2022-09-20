　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「軍中長官牽線」找工作　他被拐柬埔寨做詐騙...人蛇主謀收押

▲▼23日華航櫃檯前，前往柬埔寨旅客有所減少，多為回鄉的菲籍旅客準備飛去馬尼拉。（圖／記者游宗樺攝）

▲徐姓男子等3人涉嫌詐騙居住汐止被害人前往柬埔寨從事詐騙，徐姓主嫌遭聲押獲准。（示意圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

國人被騙往柬埔寨人口販運頻傳！士林地檢署日前指揮新北市汐止警分局，循線逮捕以徐姓男子為首的人蛇集團及2名陳姓、王姓共犯。據悉，被害人剛退伍想找工作，透過軍中長官牽線，才獲得該工作，沒想到去柬埔寨竟是從事詐騙工作甚至被囚禁。3人複訊後，王、陳共犯交保，徐嫌則依違反人口販運防制法裁定收押。

據了解，被害人退伍後，透過軍中長官介紹朋友，朋友再推薦詐團成員，他誤認有高薪工作，7月15日不疑有他搭機前往柬埔寨。

汐止警分局進行家戶訪查期間，被害人母親向警指出，兒子前往柬埔寨打工，起初有電話聯繫，後來卻斷了音訊，認為應該是遭限制人身自由。警方不敢輕忽，經分析對話紀錄、被害人女友說詞，發現他們都有提到「徐姓男子」，因此鎖定該男子涉有重嫌。

警方本月15日循線逮捕徐男（35歲）、王、陳共犯，依違反人口販運法移送士林地檢署。檢方複訊後，發現被害人在柬並無受虐或是被轉賣事實，反而有不正當金流，認徐嫌涉拐騙、仲介被害人出境柬埔寨，以刑法297條意圖營利以詐術使人出國罪，以有串供之虞等，向法院聲押獲准。王、陳共犯交保候傳。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動出手了！
許維恩蜜月返台驚見「兩條線」　分房老公王家梁先停工
龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣「91
瑪莎惡少2同夥20萬交保！　張敦量賠償金談判破裂延押
拜登喊「疫情已結束」！鬆綁口罩令？　指揮中心回應
快訊／午後雷雨開炸！　4縣市「大雨特報」
《天下》首長滿意度出爐！他破紀錄4連霸、林智堅名次暴跌
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」！　1人當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

菜園成流浪狗遊樂園！他撒「托福松」毒死小黑狗　下場曝光

人妻掛病號3個月不能行房　老公忍不住強制連結2次下場慘

瑪莎惡少主嫌張敦量延押2月　2同夥20萬交保...賠償金談判破裂

女辦事員挪用3千萬！雲林某儲蓄互助社爆掏空案　社員守候討錢

雪霸大鹿林道東線騎自行車摔傷　女肋骨斷3根...警吉普車救援就醫

「軍中長官牽線」找工作　他被拐柬埔寨做詐騙...人蛇主謀收押

快訊／高雄海光煉鋼廠「爐渣爆炸」　彈燒怪手...1人當場慘死

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

菜園成流浪狗遊樂園！他撒「托福松」毒死小黑狗　下場曝光

人妻掛病號3個月不能行房　老公忍不住強制連結2次下場慘

瑪莎惡少主嫌張敦量延押2月　2同夥20萬交保...賠償金談判破裂

女辦事員挪用3千萬！雲林某儲蓄互助社爆掏空案　社員守候討錢

雪霸大鹿林道東線騎自行車摔傷　女肋骨斷3根...警吉普車救援就醫

「軍中長官牽線」找工作　他被拐柬埔寨做詐騙...人蛇主謀收押

快訊／高雄海光煉鋼廠「爐渣爆炸」　彈燒怪手...1人當場慘死

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

慶賀111年全國漁民節　首度移師台東

台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

「沒牠我什麼都不是！」派瑞絲希爾頓吉娃娃走失　公告天下懸賞

最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

廈門嚴禁「未經審批擅自飛行無人機」　購買要實名登記

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

升空！阿土伯煙火秀助威　太空人近6年5度登頂美西龍頭

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

即／彰化抓到賄選！送醬油＋500元　2里長參選人栽了

即／海光煉鋼廠爐渣爆炸　1人當場慘死

即／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場

聯發科工程師偷吃女同事　她最終卻「賠上」一條命

闆娘教唆9人圍毆！男被活活打死　殘暴下場曝

志願役被記大過2次遭汰除　軍方提告討薪資

樹林工廠大火　旁邊就是加油站

強震前天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

基隆妹下藥女同學　獻給男友性侵

嫩嬰溢奶被抓水龍頭下沖！媽心碎公布影片　網氣炸

知名會館櫃檯小姐耍陰招　用自己帳戶向房客收錢

雲林惡火噬25車赫見「Lancer EVO」　網嘆可惜

更多熱門

相關新聞

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯重心不穩

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯重心不穩

50歲朱姓男子搭乘捷運淡水信義線，行經士林站，見2名辣妹女乘客先後站立其前方，竟色慾薰心趁不注意時，以身體分別緊貼臀部，性騷擾得逞。2名辣妹下車後決定到中山警分局報案，朱男到案否認犯行並稱是「重心不穩」，士林地檢署偵結，依違反性騷擾防治法提起公訴。

直播台最老新人曝「三冠王」關鍵

直播台最老新人曝「三冠王」關鍵

獨／比柬埔寨好賺！她靠嘴月收50萬

獨／比柬埔寨好賺！她靠嘴月收50萬

南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

藍轟高端炒股「查1年多沒結果」　士檢回應了

藍轟高端炒股「查1年多沒結果」　士檢回應了

關鍵字：

柬埔寨人蛇汐止分局士林地檢署退伍報案

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面