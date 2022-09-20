「軍中長官牽線」找工作　他被拐柬埔寨做詐騙...人蛇主謀收押

▲徐姓男子等3人涉嫌詐騙居住汐止被害人前往柬埔寨從事詐騙，徐姓主嫌遭聲押獲准。（示意圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

國人被騙往柬埔寨人口販運頻傳！士林地檢署日前指揮新北市汐止警分局，循線逮捕以徐姓男子為首的人蛇集團及2名陳姓、王姓共犯。據悉，被害人剛退伍想找工作，透過軍中長官牽線，才獲得該工作，沒想到去柬埔寨竟是從事詐騙工作甚至被囚禁。3人複訊後，王、陳共犯交保，徐嫌則依違反人口販運防制法裁定收押。

據了解，被害人退伍後，透過軍中長官介紹朋友，朋友再推薦詐團成員，他誤認有高薪工作，7月15日不疑有他搭機前往柬埔寨。

汐止警分局進行家戶訪查期間，被害人母親向警指出，兒子前往柬埔寨打工，起初有電話聯繫，後來卻斷了音訊，認為應該是遭限制人身自由。警方不敢輕忽，經分析對話紀錄、被害人女友說詞，發現他們都有提到「徐姓男子」，因此鎖定該男子涉有重嫌。

警方本月15日循線逮捕徐男（35歲）、王、陳共犯，依違反人口販運法移送士林地檢署。檢方複訊後，發現被害人在柬並無受虐或是被轉賣事實，反而有不正當金流，認徐嫌涉拐騙、仲介被害人出境柬埔寨，以刑法297條意圖營利以詐術使人出國罪，以有串供之虞等，向法院聲押獲准。王、陳共犯交保候傳。