他路跑突OHCA！跑者醫中斷比賽「從死神手上搶人回來」　2萬人淚讚

▲有跑者突然倒地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「這件事很該爆料！」一名男網友發文表示，早上路跑的時候，有位跑者突然身體不適、倒下OHCA（到院前心肺功能停止），當下同為參賽者的醫師、護理師立刻上前協助實施CPR和AED，「從死神手上搶人回來！」貼文曝光後，吸引超過2萬人按讚，紛紛直呼「好人一生平安」、「正能量！辛苦醫師們」。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，提到今天早上參加路跑的時候，其中一位跑者身體不適、倒下OHCA。他本以為沒人會CPR，所以前去查看，想不到隨後就有同為路跑參賽者的台中榮總神經內科陳醫師、林口長庚急診葉醫師，以及多位參與路跑不留姓名的護理師、醫師上前協助實施CPR和AED。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO表示，現場醫護人員「等到後港專救隊攜帶救援裝備前往後，共同利用醫療器具等急救技術將患者搶救恢復生命徵象，但仍呈現昏迷狀態」。他也在文末直呼，感謝這些醫師、護理師、大會緊急醫療小組和後港專救隊，「從死神手上搶人回來！」

暖文曝光後，底下許多網友感動表示，「感謝無私的付出，福報滿滿」、「真的很棒、很幸運，醫護人員真的辛苦了」、「太暖了！遇到這麼多醫師也是他的福氣」、「醫者的典範啊」、「台灣最美的風景」、「傷者真是有福報能遇到救護人員，沒耽誤到黃金救援時間」、「正能量的傳遞，讚」、「真的是遇到貴人」。

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