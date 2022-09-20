快訊／高峰來襲！本土疫情重回4萬例？　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/20）日14:00記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。本土疫情持續上升中，每週二、三都是病例通報高峰，今日是否重回4萬例，下午將揭曉。另外，指揮中心各廠牌新冠疫苗採購價礙於保密協定未公開，在野黨比對國外公開價質疑「買貴」，下午指揮中心有望一併回應。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增2萬8210例本土病例，另增239例境外移入；確診個案中另增31例死亡。上週另增106例BA.5個案，佔179例本土送定序個案59.2%，佔比持續上升中。

指揮官王必勝昨表示，本土疫情應該會在週三或下週三到高峰，單日高峰應該逼近5萬例，「也許會再高一點」，上週本土疫情連續4天突破4萬例，今日是否提前達到高峰，下午將揭曉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球進入疫後復甦階段，美國總統拜登更公開表示，新冠大流行結束，「已經沒有人在戴口罩」。台灣在此波高峰後除需快馬加鞭解封邊境外，各界也關心口罩禁令是否會適度鬆綁。王必勝昨日回應10月底邊境開放議題，表示目前都在討論階段，「沒有時間表」，但會提早公布，讓相關業者有充足的準備時間。下午指揮中心有望對口罩議題做進一步回應。