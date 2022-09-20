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3天內震163次　「密集地震期」近尾聲！1個月內有餘震、間隔拉長

▲▼地震中心主任陳國昌。（圖／記者李宜秦攝）

▲地震中心主任陳國昌。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台東關山於17日發生規模6.4地震，台東池上於18日發生規模6.8地震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，中央氣象局統計，從第一個地震發生後至今日9點，共發生163次地震，不過地震發生頻率明顯下降，推估已接近「密集餘震階段」尾聲，未來一個月內該地區仍會有餘震，不過發生的時間間隔會拉長。

氣象局地震中心陳國昌表示，17日規模6.4前震發生後，當日共有59個地震，18日主震發生，當天共有27個地震，而昨晚12點至今日9點，只發生3個餘震，可發現餘震發生時間間隔越拉越長，推估已接近「密集餘震階段」尾聲。

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陳國昌表示，從主震後發生日來算的三天內不排除發生規模5以上餘震，今天是主震發生後第二天，因此明後天仍有可能出現規模5以上餘震，不過機率相當低。

陳國昌表示，這起群震在前震後有幾波高峰，主震發生後趨勢則一路向下，該處在未來一個月仍會有餘震，不過餘震發生的時間間隔會拉長，可能好幾天一次，甚至一週才發生一次，不會像前幾天如此密集的發生餘震。

另外，陳國昌解釋，本次群震與池上斷層無關，雖然斷層上有破裂，但是因為地震夠大，位置又近，所以才引發斷層錯動，根據氣象局觀察，大規模的地震都不是發生在斷層面上，本次在該斷層附近也有發生多起地震。

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