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美國CIA傳約見我國軍情局長　盼「直接對接」進行情報合作

▲▼美台。（圖／路透）

▲美國中情局傳邀見我國軍情局長，傳達希望與軍情局展開直接的情報合作。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國與台灣在戰略安全的重要對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）6月在美國馬里蘭州舉行，傳美國中央情報局（CIA）首度邀請我國軍事情報局長楊靜瑟中將出席會議，並希望與軍情局直接進行情報交換等合作。

根據《聯合新聞網》報導，我國國安會秘書長顧立雄6月率領國安高層赴美參加「蒙特瑞會談」，傳我國軍情局長楊靜瑟首次獲邀出席，會後更受邀到CIA總部交換意見，CIA也傳達希望與軍情局「直接對接」，進行緊密的情報合作，不必再透過國安局協調，但相關消息國防部均未回應。

美國CIA過往與我國交換情資，都必須先聯繫我國國家安全局，經國安局協調後才會轉給其他如軍情局等情治單位。

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

由於俄烏戰爭、中國軍事威脅升級等多方因素影響，今年6月舉辦的蒙特瑞會談格外受關注，這次會談有台美兩國軍政高層出席，雙方除延續去年包含反艦、防空、預警、偵蒐系統等軍售項目討論外，也針對實戰訓練進一步確認合作範圍。

國安官員表示，美陸戰隊近年調整戰略、戰術思維，優化第一島鏈的防區內部隊，雙方就陸戰隊的合作交流是討論重點，至於戰力的銜接，美軍印太司令部將扮演重要角色，國軍與美軍印太司令部的互動，將從過往事務性、禮節性層次，朝如何「協同作戰」等方向邁進。

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