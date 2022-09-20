芋頭控快看！超商最新「芋泥蛋糕捲」來了　限時嚐鮮價39元爽吃

▲7-11推出最新「芋泥蛋糕捲」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

芋頭控趕快衝去買！就有超商即日起開賣超邪惡「芋泥蛋糕捲」，一口咬下先是柔軟的芋泥蛋糕，接著在口中的會是香濃芋泥餡，即日起會員還可享嚐鮮價39元；另外還有新品「奶油餐包」與「葡萄餐包」，口感、風味皆十分有層次。

7-11開賣最新「芋泥蛋糕捲」，每包共有4捲，吃得到香滑芋泥餡搭配柔軟芋泥蛋糕，每一口都充滿幸福感，且為了慶祝新品上市，即日起使用OPEN POINT APP 1點＋39元即可兌換，限量6000組，每人限購5組。

▲每個蛋糕捲皆包著滿滿芋泥、鮮奶油。



▲岩島成奶油餐包、葡萄餐包。



冷凍系列則有新品岩島成「奶油餐包」與「葡萄餐包」，前者使用湯種麵糰加入紐西蘭奶油，吃起來帶有淡淡甜味及奶油香，後者則在湯種麵糰添加獨家麥麩提供膳食纖維搭配葡萄乾，口感十分多層次。

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供，下同）

吃甜點當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝。

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。