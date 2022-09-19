【廣編】美網新星Sebastian Korda加入RICHARD MILLE品牌摯友

【廣編特輯】

圖、文／RICHARD MILLE提供

美國網球新星Sebastian Korda繼他的姐姐、世界高爾夫冠軍Nelly Korda之後，加入RICHARD MILLE品牌摯友大家庭！

出身運動世家，父母和兩位姐姐皆為職業運動選手，Sebastian從小就被鼓勵嘗試各類運動，直到確立自己的目標在網球場上。2018年他在澳大利亞公開賽贏得青少年單打冠軍以來，Sebastian一直在穩步成長。另一位RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal更肯定他的優秀與全能。

Sebastian所佩戴的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶擁有輕盈、纖細的線條和先進的人體工學設計，使其成為各類運動員手腕上的絕佳伴侶。包括混合式滑雪世界錦標賽冠軍的Alexis Pinturault、奧運金牌跳高選手Mutaz Essa Barshim和8屆世界汽車拉力賽冠軍車手Sébastien Ogier等。

RM 67-02搭載品牌自製CRMA7自動機芯，融合了Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維及鈦合金材質，全錶僅重32克。搭配品牌有史以來最輕的錶帶，宛如第二層皮膚，各種場合皆能提供佩戴者最大的舒適度，並能完美適應不同手腕形狀。