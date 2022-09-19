八德運動中心天花板塌落掀罵戰　民進黨團：別急著政治操作

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者呂晏慈／台北報導

台東連2起強震全台有感，桃園市也傳災情，八德國民運動中心5樓羽球場剛完工的天花板竟在地震後大面積掉落，桃園市長鄭文燦18日晚間透過臉書致歉，但仍遭質疑上億經費工程案有問題，民進黨桃園市議員參選人魏筠19日披露營運廠商是救國團，引發論戰。對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，應交給專業判斷，不要太早下定論，做過多政治操作。

資深媒體人黃揚明日前指出，9月7日決標的桃園市政府工務局「八德國民運動中心增設水箱案」，由利霖環保科技股份有限公司得標，決標金額為73萬7415元，履約期限為9月14日至10月14日，該案是因為顧問公司當初設計時低估八德國民運動中心用水量，導致運動中心水塔容量不足，並批評該工程案有問題。

然而魏筠今天上午透過臉書開嗆，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？不怕打到自己？」其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億，另該案為營運廠商救國團自己增改善的工程部分的工項，都由救國團洽商驗收，本次工程營運廠商，進行加設燈箱裝置改善3樓及5樓球場照明設備，費用為188萬元。

對於八德國民運動中心天花板塌落一事，羅致政今天上午在黨團記者會表示，這個由專業去判斷，他有看到鄭文燦有做一個回應，到底是什麼原因造成地震發生後倒塌或其他狀況，是結構因素、地震因素、天災或者人禍，應交由專業判斷，不要太早下定論，做過多政治操作。