目睹卑南溪口「陷落與張裂」　他驚：土地液化！衝擊照片曝光

▲呂縉宇形容，「整個沙洲出現不可思議的陷落與張裂」。（圖／呂縉宇授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「震壞了，嚇壞了！」昨天發生地震的當下，生態工作者呂縉宇人正好在卑南溪口，因此就目睹了「類似土地液化」的情況。受到驚嚇的他，便不禁直呼，「不要再跟我說什麼人定勝天的屁話跟鬼故事！」

呂縉宇在臉書上貼文，直喊「震壞了，嚇壞了，還是要報平安。」昨天下午發生地震時，他才知道原來前一天（17日）只是前菜，還好氣象局已經證實昨天是「主震」，接下來除了小規模的餘震外，這場驚嚇大致已落幕。

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發生地震當下，呂縉宇正好在卑南溪口鳥調，結果一陣搖晃後，他就看到「旁邊的卑南溪口就出現類似土地液化，整個沙洲出現不可思議的陷落與張裂」。

呂縉宇當下心想，世人在老天爺面前，「簡直就是一顆沙、一隻螞蟻」，真的不要再說什麼人定勝天。不過他也轉念，「老天發了幾次脾氣」，才可以釋放累積已久且必須爆發的地震能量。

本文經呂縉宇授權引用

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