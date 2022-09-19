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殺害女友全台逃竄！他差14.3公里就完成環島...警3天追1300公里

▲邱嫌被屏東警方逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲邱嫌被屏東警方逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓女子15日被發現陳屍一家旅館，轄區的屏東警分局獲報查出他的邱姓男友涉案，展開追緝，調閱相關監視系統發現，案發後邱男騎機車逃逸，再搭計程車到鳳山火車站，隨後搭火車逃竄東部及台中、高雄等處藏匿，且每次停留時間不超過半天，製造斷點，但還是被警方逮獲送辦，依殺人罪嫌移送法辦。

▲邱嫌被屏東警方逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲邱嫌被屏東警方逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

50歲林姓女子於9月15日晚間陳屍屏東市一家發生旅館，縣警局長劉印宮獲報，立即指示成立專案小組；警方調閱相關跡據發現涉案的70歲邱姓男子犯案後，隨即騎乘死者機車逃逸，並持續設立斷點，增加檢警偵查難度，並於案發翌日清晨3時許，將被害人機車棄置於臺鐵屏東車站後搭乘計程車離開，前往臺鐵鳳山車站下車。

專案小組擴大調閱監視器追查，掌握邱嫌於鳳山車站下車後，搭乘台鐵列車逃往臺東、花蓮、豐原、高雄等地，搭乘里程超過800公里，且一個位置停留不到半日，亦有自中部某車站搭車往南至南部某多鐵共構車站後出站10分鐘步行至公車站後，即行折返再度返回搭車北上至中部地區之移動方式，意圖設下多處斷點干擾警方偵辦。

專案小組人員不眠不休、偵防車3日內行駛里程逾1300公里的窮追猛打式追緝，雖然邱嫌逃亡足跡僅差14.3公里就完成環島，區域跨越多個縣市，但仍遭專案小組於18日下午18時，持屏東地檢察署檢察官所核發之拘票於豐原火車站附近將他拘提到案。

由於邱姓犯嫌足跡橫跨東西區域數個縣市，因此除最初由屏東分局、屏東縣刑警大隊及刑事警察局偵八大隊所組成專案小組外，隨著邱嫌的足跡亦滾動式加入了鐵路警察局高雄、花蓮等分局、臺中市豐原警分局、花蓮縣花蓮警分局等單位，發揮警察整體效能，透過多單位協作的方式，迅速緝獲犯嫌，依法送辦，告慰死者並安定民心。

據家屬表示，兩人是情侶關係，邱嫌是類街友；死者以撿拾資源回收為生。據悉，兩人因財務糾紛發生爭執，邱嫌下毒手。惟詳細原因，專案小組進一步釐清。

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