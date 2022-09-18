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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸電競文化節啟動　滬台高手展開雲交鋒

記者趙禕/上海報導

第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」今天在上海啟動，來自台北和上海兩地的選手們將從現在到今年11月底，在雲端展開電競遊戲的熱血對決。今年的文化節活動還融合了元宇宙、線上經濟、青春文創等創新元素，精彩豐富的內容值得期待。

▲第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

▲第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

儘管這兩年新冠疫情嚴重影響兩岸交流，但是前兩年兩岸電競文化節都如期舉辦，去年整個賽季有128隊1024人參加了127場的比賽，其中台灣地區有31校64支戰隊512人參賽；兩岸青年通過線上線下聯動，攜手搭起一個兩岸青年交流的平台，共同構建虛擬與現實並舉的活動交流模式。

▲去年「匯海上─兩岸電競文化節」吸引了兩岸眾多電競高手參加。（圖／記者趙禕攝）

▲去年「匯海上─兩岸電競文化節」吸引了兩岸眾多電競高手參加。（圖／記者趙禕攝）

為了落實防疫工作，今天的啟動儀式採取元宇宙會場和現場會客廳相結合的模式舉行，位在上海綠地全球商品貿易港的主會場除了邀請兩岸電競、文創、時尚等領域專家對話之外，還有20位台青主播在20個城市進行現場直播，其中台灣地區有六個城市進行了直播。

▲▼今天啟動儀式的現場會客廳邀請兩岸電競、文創、時尚等領域專家對話。（圖／記者趙禕攝）

▲▼今天啟動儀式的現場會客廳邀請兩岸電競、文創、時尚等領域專家對話。（圖／記者趙禕攝）

▲▼今天啟動儀式的現場會客廳邀請兩岸電競、文創、時尚等領域專家對話。（圖／記者趙禕攝）

今年「兩岸電競文化節」在沿續過去「電競交流」、「人文交流」和「文創交流」三大版塊的基礎上，還特別植入了數位經濟元素，融合元宇宙、線上經濟、青春文創等創新元素，希望通過線上經濟職業體驗，助推「兩岸電競文化節」活動參與者能夠快速融入大陸生活、就業和數字創業中，讓兩岸青年共享大陸經濟發展的成果和紅利。從今天兩岸與會者在元宇宙虛擬會場上盡情抒發己見，可以看到本屆「兩岸電競文化節」的用心和實踐，而今天的活動也吸引了468人註冊與會，有15.68萬人次線上觀看。

▲今天啟動儀式的元宇宙會場充滿創新元素。（圖／記者趙禕攝）

▲今天啟動儀式的元宇宙會場充滿創新元素。（圖／記者趙禕攝）

上海市普陀區做為舉辦本屆賽事的地主方，近年來聚力推動電競產業佈局發展，主動融入「全球電競之都」建設；上海市普陀區常委魏靜今天也在元宇宙虛擬會場上向本屆「兩岸電競文化節」送上祝福，她表示：依託普陀電競產業優勢，以電競為介，為兩岸青年搭建起交流展示的平台、產學雙向賦能的合作平台和尖端人才的發掘平台，更有利於增進彼此瞭解、促進共同發展、增強心靈契合。

▲上海市普陀區常委魏靜在啟動儀式的元宇宙會場致辭。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市普陀區常委魏靜在啟動儀式的元宇宙會場致辭。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任陽禮華今天也向元宇宙虛擬會場裡所有與會者說：「匯海上─兩岸電競文化節」品牌化顯現，已成為兩岸青年交流的橋樑，這是兩岸共同努力的成果；真切希望兩岸青年共同探索和實踐，打造一個更符合時代氣息的兩岸電競文化節活動，讓兩岸青年交流融入於平常生活中。」

▲上海市台辦副主任陽禮華在啟動儀式的元宇宙會場致辭。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任陽禮華在啟動儀式的元宇宙會場致辭。（圖／記者趙禕攝）

對於本屆活動的豐富內涵，多位來自台灣的青年也表達了他們深切的期待。來自台灣時尚品牌名家的謝明雅談到：「活動中嵌入線上經濟職業體驗，為兩岸青年提供了一個機遇，一個將試探自身能力與社會和市場融合的絕好機遇，我會極力將既有資源來支持這項活動」。

▲台灣時尚品牌名家謝明雅。（圖／記者趙禕攝）

▲台灣時尚品牌名家謝明雅。（圖／記者趙禕攝）

來自台灣的網紅主播原住民姑娘陳立晴則表示：「讓大家一起來玩電競、一起來創意，一起來快樂，分享彼此，共同成長，這才是最快樂的」。

▲台灣網紅主播原住民姑娘陳立晴。（圖／記者趙禕攝）

▲台灣網紅主播原住民姑娘陳立晴。（圖／記者趙禕攝）

大陸TSA台生交流協會創辦人顧沛剛說：「兩岸電競文化節是兩岸青年群體性的交流平台，它具備了內容的設計感、活動的常態化、形式的娛樂狀、思想的包容性、過程的互動感等青年喜歡的社交形態要素。尤其是今年還將數位經濟元素疊加進活動過程，不僅豐富了文化節的內涵，更延伸到拓寬兩岸青年創新創意層面，這對我們台青來說是很重要的。」

▲大陸TSA台生交流協會創辦人顧沛剛。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸TSA台生交流協會創辦人顧沛剛。（圖／記者趙禕攝）

在「匯海上─兩岸電競文化節」文創交流的新陶藝定向徵集秀中，兩岸百餘名學生參與創作，具有上海台北典型人文特色的陶藝作品《一舟》被上海抱樸美術館收藏。

▲被上海抱樸美術館收藏的兩岸文創交流作品《一舟》。（圖／記者趙禕攝）

▲被上海抱樸美術館收藏的兩岸文創交流作品《一舟》。（圖／記者趙禕攝）
▼本屆活動吉祥物霹靂虎。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆活動吉祥物霹靂虎。（圖／記者趙禕攝）

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