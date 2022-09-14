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社會 社會焦點 保障人權

挨酸洗白！廖老大怒停辦4場捐血　官方嘆：缺血其實不甘我們的事

▲▼廖老大,捐血,活動,捐血中心,民眾。（圖／廖老大提供）

▲廖老大日前已舉辦4場捐血活動，官方統計每場至少400人到場。（圖／廖老大提供，下同）

記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大近日因飲料風波引起不少關注，今（14）日突在臉書上公布停止剩下4場的捐血活動，原因是「網路之網民、媒體對於我們所舉辦之捐血活動蓄意攻擊、詆毀」，廖老大認為相當困擾，故不再舉辦。官方說明，廖老大從5月，飲料店尚未開始營運就舉辦捐血活動，平均每場都有400多人到，捐出400多袋血，如今辦活動還被酸「為了洗白」，讓廖老大很無奈認為乾脆不要舉行，官方也感嘆說，「其實缺血不甘我們的事。」

▲▼廖老大,捐血,活動,捐血中心,民眾。（圖／廖老大提供）

官方指出，廖老大因為聽聞缺血，從5月開始就舉行捐血活動，走遍台中、新北、彰化以及嘉義，雖然廖老大1年內有過刺青無法捐，不過各場幾乎都會親自到場，就是希望透過本身影響力號召大家來參加，每場平均都有400位民眾來捐血。不料近日因為飲料等風波，遭網友暗酸是「想要洗白」等言論，讓廖老大心灰意冷，認為乾脆不要舉辦，官方也無奈表示，「缺血其實不甘我們的事，只是老大希望用號召力做好事」，至於會不會對嘲諷詆毀的網友提告？官方則說目前不會。

廖老大官方透露，每場都有400袋血以上，連捐血中心都說沒看過如此號召力，原先安排好跟縣市社會局合作，在新竹、苗栗、台南以及高雄舉行。但廖老大認為「網民、媒體對於我們所舉辦之捐血活動蓄意攻擊、詆毀，已造成本人之困擾」，決定停止舉辦。

▲▼廖老大,捐血,活動,捐血中心,民眾。（圖／廖老大提供）

官方進一步說明，捐血中心一般都會提供贈品，廖老大還加碼送贈品，希望大家踴躍參加，如今還要遭詆毀，認為「意義不見了」，不過其餘像是固定66萬捐飼料給狗園、網路直播義賣等公益活動還是會持續。

▲▼廖老大,捐血,活動,慈善。（圖／廖老大提供）

▲▼廖老大,捐血,活動,慈善。（圖／廖老大提供）

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