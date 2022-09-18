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快訊／氣象局：6.8地震才是主震！估後續應不會再有更大餘震

▲▼規模6.8地震。（圖／氣象局提供）

▲稍早發生規模6.8地震。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

昨（17）晚21:41台東關山發生規模6.4地震，後續餘震不斷，中央氣象局通報，今14:44台東池上再發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度台東6強。氣象局表示，規模6.8地震應為本次主震，昨晚到今日約70幾次的地震都屬於前震，推估後續不會再有更大規模的餘震。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，6.8地震為本次地震序列的主震，昨晚的6.4地震應為餘震，昨晚到目前為止已發生70幾次餘震，若以近幾年狀況來說，通常一個大地震後持續有大規模餘震，那大地震是前震的機率就很大，後續還可能出現更大規模的地震，與本次情況類似。

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陳國昌指出，本次地震成因為板塊擠壓，這次震央位置屬於較為堅硬的地質，長期受到板塊擠壓，但因耐受力較高，因此不會經常發生破碎導致小規模地震，而是變形到很大程度才會破碎，接著出現規模比較大的地震。

陳國昌表示，該區域已有幾十年沒發生規模5.5以上地震，五十年來也只發生過7次規模5以上地震，其中6次規模低於5.5，等於這幾十年來累積的能量很大，所以才會出現較大地震。

陳國昌表示，2018年花蓮美侖大地震與本次情況類似，先是出現規模5.8地震，後續又出現6.3、5.9地震，一天內發生90多起地震，其中包括3到4起規模5以上地震，也是先出現前震，再出現主震的情況。

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