章格銘「後現代樂活」個展！　揭開品香、喫茶新樣貌　

▲章格銘老師是一個熱愛生活且個性調皮的藝術家 。（圖／主辦單位提供，下同）

網新中心／綜合報導

文人騷客的生活雅趣，總是隨著時代更迭而發生不同程度的變異，無論是無形的精神內涵，還是外在的形制風格，每每都在歷代「創客」的嘔心瀝血下持續演進，時而繼承時而顛覆。而近百年來的工業化發展更加速推陳出新的進程，更遑論當今無國界的網路世代。



每個文化系統都必須要有新血的注入方能擴張蔓延，在這個訊息爆炸的年代，單調、嚴肅又僵固的內容顯然不太受年輕人的青睞，取而代之的是跨界及多元融合的概念，既能衝擊出趣味性，更能彰顯個人的品味風格。



章格銘老師是一個熱愛生活且個性調皮的藝術家，同時具備設計師與工藝家的身分，在他的眼裡品香、喫茶、飲酒、啜咖啡會是何等樣貌？





敬邀您蒞臨大唐欣賞，章格銘的「後現代樂活」意趣！

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展覽｜後現代樂活—章格銘個展

日期｜9月3日至10月29日

地點｜大唐生活美學館（高雄市三民區九如一路588號）

「迷工造物」是陶藝家章格銘於2007年設立的夢工場，色澤優美的青磁，古典的冰裂紋開片，如抽象畫與寫意墨點一般的鐵斑紋，以及經典的陶瓷、金屬、木料的異材質結合，成就了新與舊合一、精準與鬆緩合一的完美茶器，同時也成就了迷工造物大膽創新的獨特風格。

近十年來，章格銘幾乎成為異材質茶器的代表人物，他將傳統工藝與喝茶文化轉化為新時代的風尚，他所創作的器物與家具，已經成為著名茶人、收藏家與藝術家茶案上的絕美風景。章格銘說，「我是一個工迷， 迷戀於工藝、工法、工具、工程， 而我的工作就是窩在工廠裡創造物品 」。

對章格銘而言，這種職業的感覺很像在走迷宮 ，難以預測出口何時出現，但也就是那份期待讓人著迷 ，有朝一日如果作品能得到許多人的認同，也會產生很多的「迷」，也就是粉絲，所以迷這個字實在有趣 ，「當我需要一個品牌名稱時，『迷工』便出現了 」。

章格銘說，「作陶」實在不是一份大家想像中那樣浪漫的行業，「我在投身這份工作數年後越是如此認為。」因為在一連串的過程中，它要求的是精確，常常只要一個小步驟有點閃失，便前功盡棄，「耗神，耗力，耗時間」便是這工作的寫照。

而那股背後支撐的力量就是那份期待，但諷刺的是往往結果不如預期，不過章格銘認為，失敗對作陶來說並不是件壞事，至少又證明了某條路是不可行的，一但失敗累積到一定程度時，成功便不遠了。 因為與生俱來對設計的愛好，無形之中，深深影響了他作陶的角度。

除此之外，章格銘也因為被生活周遭各種不同個性的材質（木、石、金屬、布、紙、玻璃）所吸引，慢慢的，「陶」對他來說變成只是一種材料，而不是全部。他透露「現今我的作品遊走在多媒材雕塑、工藝以及產品設計等多元的領域，空間變大，挑戰變大，趣味當然也是。」

章格銘 簡歷

1973 出生

1989 永和國中美術班畢

1992 中正高中美術班畢

1993 習陶

1996 中國文化大學美術系畢

1998 退伍，於學長廖禮光工作室研習製陶

1999 見習於許偉斌，曹世妹工作室，學習多媒材的應用與觀念

2000 成立工作室於金山

2004 開始延伸觸角至傢俱創作

1999~2006 多次個展與聯展

2007 成立「迷工」品牌

經歷

1999~2006 多次個展與聯展

2007 陶博館當水遇見陶特展

2007~2008 「茶顏-台灣.茶具.茶風景」歐洲巡迴展

2008 第一屆台灣金壺獎 銀獎

2008 泰郁美學堂陶藝創作個展

2009 第二屆台灣金壺獎 銅獎

2009 台灣工藝精品展

2010 陶華灼個展

2010 台東美術館-台灣木集‧細水長流聯展

2011 台南．家具產業博物館聯展

2011 陶博館青韻流動(東亞青瓷聯展)

2012 陶博館”陶來我家作客”聯展

2012 第四屆台灣金壺獎 茶藝推薦獎

2012 南瀛總爺藝文中心”洄歸木藝創作聯展”

2012 台灣設計展Taiwan Design Expo -[熱情心設計] 設計玩家館

2012 台灣設計展於高雄駁二特區展出

2015 韓國京畿世界陶瓷雙年展—東亞傳統陶藝

2015 若水藏館 一窺作家的私房茶席．暨仲夏茶倉聯展

2015 泰郁美學‧堂[花想] 聯展

2015 陶華灼-[人家] 創作個展

2016 FORMOSA ART SHOW 台北寒舍艾麗 陶華灼藝廊

2016 高雄藝術博覽會陶華灼藝廊

2017 鶯歌陶瓷博物館「臺灣當代陶藝探索展」

2017 台中森/casa ,台南毛院子-[無用之用] 創作個展

2017 台北若水藏館 , [嬉游記] 水器創作個展

2017 木人茶趣-茶家具創作 桃園市立大溪木藝生態博物館聯展

2017 北京設計週聯展 西海茶事

2018 陶華灼藝廊加計劃-借路菜園 雙個展

2018 ART FORMOSA 台北誠品行旅 陶華灼藝廊

2018 景德鎮元生咖啡-咖啡气展

2018 故宮茄楠天香特展

2018 開心農場之[瓜瓞綿綿]創作個展 陶華灼藝廊x IAC跨界東方衛星展

2019 陶博館飲食物語 器具聯展

2019 [時光穿流]創作個展 陶華灼藝廊

2020 漆陶人森 聯展 台北若水藏館

2020 [無界]創作個展 壺意堂

2020 [家自在]創作個展 泰郁美學‧堂

2021 [獨飲三十]創作個展 陶華灼藝廊

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