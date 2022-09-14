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iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

▲iOS 16耗電實測。（圖／取自iAppleBytes）

▲iOS 16耗電實測。（圖／取自iAppleBytes）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16正式對外公布，帶來許多讓人驚豔的新功能，包含自定義的鎖定螢幕、卓越的主體去背功能等等，讓許多果粉十分興奮，不過也有許多人不敢在第一時間升級手機，擔心的就是造成電力、效能的損害，因此國外YouTuber也對此做了實測。

YouTube頻道 iAppleBytes 在每次系統更新時都會進行實測，此次的測試中，由於iOS 16需要iPhone 8以上才能升級，此次共有6部機種參與實測，包含iPhone 8、iPhone XR、iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13。

根據實測結論，Phone 8續航力為2小時59分、iPhone XR 3小時45分、iPhone SE 2 5小時48分、iPhone 11 5小時47分、iPhone 12 7小時9分、iPhone 13 9小時4分。

與先前的系統續航力對比，在iOS 15.5的版本中，iPhone 8 續航為 3小時33分、iPhone XR 5小時9分、iPhone SE 2 3小時29分、iPhone 11 5小時19分、iPhone 12 5小時48分、iPhone 13 8小時28分。

可以發現，iPhone 8的續航力顯著的變短，可能無法支撐日常使用，iPhone 12、iPhone SE 2則有顯著的提升，因此除了iPhone 8的用戶之外，都可以考慮升級。

而若是升級之後有感受到強烈的耗電狀況，可能是因為系統仍在讀取手機中的檔案，需要將數據重新讀取，才會導致耗電量增加，也建議更新後不要立刻使用手機，等約1小時候手機沒有發生發燙的狀況，在做使用，預計2天的時間能讓耗電量恢復正常。

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