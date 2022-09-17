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快訊／捷克參議院主席德拉霍斯率團訪台！　外交部：將拜會總統蔡英文

▲▼捷克參議院主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團應我國政府邀請，將於9月18日至23日訪台一週。（圖／翻攝自德拉霍斯臉書）

▲捷克參議院主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團將於9月18日至23日訪台。（圖／翻攝自德拉霍斯臉書）

記者詹宜庭／台北報導

捷克參議院主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團將於9月18日至23日訪台，預計拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴。外交部指出，此為自捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020年8月率團訪台後，首度再籌組國會、行政部門聯合訪團，展現對台友好並深化雙邊各項領域交流。

外交部表示，訪問團成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員。訪問團將拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃及相關部會首長，並接受吳釗燮款宴；訪賓另將就半導體科技、教育及文化等領域與我方簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。

外交部補充，德拉霍斯曾任捷克國家科學院院長達8年，並自2018年起擔任參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席。他長期以專家學者及國會議員身分推動台捷科技與人文方面的交流與合作，包含2021年台捷兩國防疫及資安線上論壇，並多次協助促成雙方締結姊妹校、交換生及姊妹博物館等計畫。

外交部表示，德拉霍斯過去曾以學者身分訪台，但此行則以參議員身分首度來訪，並偕同教育部及科技部次長級官員與專家共同組團，「在全球疫後復甦的時刻，德拉霍斯訪團為台捷關係注入新動能，也為雙方在共享價值基礎上深化科技與人文合作，建立穩固基礎。」

外交部透露，我國十分樂見台捷雙方在捷克故總統哈維爾（Vaclav Havel）所堅持及熱愛的自由民主價值基礎上，積極開展兩國在科技、教育及人文等多領域合作，促進國家發展並鞏固經濟民主韌性。

另外，德拉霍斯（Jiří Drahoš）17日透過臉書發文表示，「在台灣，我們不僅會會晤台灣最高官員，還會就教育、文化、網路安全、流行病學、智能晶片研發等領域進一步合作進行具體討論。我國代表團的一部分是上述各領域的知名專家，同時也是教育部、科技部的代表。」

德拉霍斯說，雖然來台灣旅遊主要是商務參訪，但對他來說很有個人意義，他表示，自己從90年代初期就一直以科學家身份與台灣同事合作，上個世紀還有很多同事在這裡，即使在他帶領捷克科學院的時期，與台灣合作仍持續，「很慶幸我現在在參議院也能跟進，台北再見！」

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