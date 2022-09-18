　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

衝了！　速食店「買炸雞腿送呱呱包」剩今天

▲▼頂呱呱原味炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱買雞腿送呱呱包剩今天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

剩今天！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠祭出「買雞腿送呱呱包」活動，快閃組合價直接下殺8折，一次就能爽嗑2大經典美味，每門市數量有限、售完為止。另，繼光香香雞至9月30日前也推銅板加價購優惠，爽吃「田字薯餅2片只要9元」，把握機會吃。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲呱呱包直接免費吃。

頂呱呱祭出「買原味雞腿送呱呱包」優惠活動，只要購買4支原味雞腿就可以免費多吃呱呱包1個，整個套餐組合直接下殺8折，且外送平台也同享優惠，今（18）日剩最後1天，炸雞控肯定要衝搶吃一波，每門市數量有限、售完為止。提醒劍潭店、宏匯店不參與此活動。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞爽吃9元薯餅。

另，繼光香香雞近日也祭出最新「銅板加值價」優惠活動，即日起至9月30日「田字薯餅2片只要9元」，期間凡購買大份香香炸雞，就可以用10元銅板爽吃薯餅，各門市數量有限、售完為止，該活動僅不適用泰安門市。其田字薯餅外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風及薯香，讓人忍不住一口接一口。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►衝了！「PAUL草莓千層派買1送1」只有3天

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
李沛旭被拍「頭埋進辣妻胸部」！　恩愛照羞爆
獨／被陳坤和偷車逃亡！　失主「1關鍵」還原傻眼經過
快訊／不滿住家被判違建！夫妻陳屍家中　新北市府回應了
蔡依林入選金氏世界紀錄！登微博熱搜　意外誤踩「918禁忌」
快訊／2女倒車掉池塘！　溺水送醫亡
高雄隱藏版熱店被抄了！　2人「全裸上陣」聽她尖叫秒軟
iOS 16「執行一動作」狂問許可通知！　用戶快崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

衝了！　速食店「買炸雞腿送呱呱包」剩今天

等到了！　超商限定搶吃最新「鼎王麻辣肉包、麻辣腸」

深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

銅板掏出來！　速食店「9元薯餅」限時2周開吃了

小確幸快收！　量販超市「美式買1送1」爽喝15天

下廚就是要優雅！營造自煮儀式感　SMEG義大利精品廚具輕鬆換

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

衝了！　速食店「買炸雞腿送呱呱包」剩今天

等到了！　超商限定搶吃最新「鼎王麻辣肉包、麻辣腸」

深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

銅板掏出來！　速食店「9元薯餅」限時2周開吃了

小確幸快收！　量販超市「美式買1送1」爽喝15天

下廚就是要優雅！營造自煮儀式感　SMEG義大利精品廚具輕鬆換

「主播林志玲」張瓊方重返新聞台　交接當日驗出兩條線

林智堅拿台積電比喻新竹棒球場　柯文哲：別又掉入另一個坑

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

南韓房價下跌！升息致「賣房比買房多」　房東賤賣數億才成功售出

快訊／快加油！油價明起調漲0.2元　九二汽油每公升達29.2元

「新北發大財」口號掀討論　林佳龍：我很敬佩韓國瑜

協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

星．變美／王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾，宵夜要趁早吃

甜瓜、魔獸等資深球星沒人要　湯瑪斯到湖人試訓？本人急澄清

烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

消費熱門新聞

人氣「外送生鮮雜貨」大公開！

調查網友十大救贖妙招不再罪惡感

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

限3天！5.5折喝精品咖啡、泡麵買1送1

生活細菌多女孩5大NG生活習慣

淡水漁人碼頭追煙火秀　最後兩場時間快筆記

速食店「買雞腿送呱呱包」剩今天

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

SMEG義大利精品廚具輕鬆換

限時7天！超商8大咖啡飲品優惠來了

留言抽折扣碼　結果被送超獵奇小編禮

超商搶吃「鼎王麻辣肉包、麻辣腸」

更多熱門

相關新聞

人氣燒肉店打造全新餐廳超市

人氣燒肉店打造全新餐廳超市

時髦燒肉名店「燒肉中山」2022年啟動全新計畫，斥資千萬於台中打造全新體驗型餐廳超市「四行倉庫」，緊鄰著燒肉中山台中店，除販售頂級肉品外，還供應豐富的進口活體海鮮，如：帝王蟹、松葉蟹、種類豐富的龍蝦等，各式各樣乾貨、調味品、自製醬料、酒類等都有。

最新木瓜牛奶、玫瑰鹽冰淇淋開吃！

最新木瓜牛奶、玫瑰鹽冰淇淋開吃！

速食店「9元薯餅」限時2周吃！

速食店「9元薯餅」限時2周吃！

4家受到米其林青睞的台南牛肉湯

4家受到米其林青睞的台南牛肉湯

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面