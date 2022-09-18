衝了！　速食店「買炸雞腿送呱呱包」剩今天

▲頂呱呱買雞腿送呱呱包剩今天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

剩今天！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠祭出「買雞腿送呱呱包」活動，快閃組合價直接下殺8折，一次就能爽嗑2大經典美味，每門市數量有限、售完為止。另，繼光香香雞至9月30日前也推銅板加價購優惠，爽吃「田字薯餅2片只要9元」，把握機會吃。

▲呱呱包直接免費吃。

頂呱呱祭出「買原味雞腿送呱呱包」優惠活動，只要購買4支原味雞腿就可以免費多吃呱呱包1個，整個套餐組合直接下殺8折，且外送平台也同享優惠，今（18）日剩最後1天，炸雞控肯定要衝搶吃一波，每門市數量有限、售完為止。提醒劍潭店、宏匯店不參與此活動。

▲繼光香香雞爽吃9元薯餅。

另，繼光香香雞近日也祭出最新「銅板加值價」優惠活動，即日起至9月30日「田字薯餅2片只要9元」，期間凡購買大份香香炸雞，就可以用10元銅板爽吃薯餅，各門市數量有限、售完為止，該活動僅不適用泰安門市。其田字薯餅外皮酥脆、薯泥鬆軟，帶有淡淡洋蔥風及薯香，讓人忍不住一口接一口。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！ 超商最新「隱藏版美食」一次看

►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包

►衝了！「PAUL草莓千層派買1送1」只有3天